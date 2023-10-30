Чрезвычайная ситуация областного масштаба, — Игорь Кузин о вспышке гепатита А в Виннице

Главный санитарный врач Украины отметил, что эта вспышка локализуется не только в самом городе Винница.

Фото: zoda.gov.ua

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что ввиду количества больных, вспышку гепатита А в Виннице можно назвать чрезвычайной ситуацией областного масштаба. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

«Однозначно речь идет о вспышке. И мы уже видим, что эта вспышка локализуется не только в самом городе Винница, но точно также за счет контактов распространяется на ближайшие населенные пункты», - заявил он.

По словам Кузина, сегодня запланировано заседание ТЭБ и ЧС на уровне области по этому вопросу.

Он добавил, что, скорее всего, учитывая количество пострадавших, речь идет уже о чрезвычайной ситуации областного масштаба и областного уровня.

Также Кузин отметил, что эпидемическая статистика в целом демонстрирует, что источник инфицирования продолжает существовать.

Ранее мы сообщали о вспышке гепатита в Виннице: 100 больных с подозрением на гепатит А госпитализированы в больницы.

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