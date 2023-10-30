В метро Киева пьяная мать остановила эскалатор: суд оштрафовал ее на 850 гривен

Женщина, находясь в пьяном виде, повернула ручку стоп-крана эскалатора и остановила его, что могло привести к травмам и пассажирам.

В Киеве на станции метро «Дорогожичи» женщина неправильно выполняла родительские обязанности по воспитанию несовершеннолетнего сына. Она в пьяном виде повернула ручку стоп-крана эскалатора и остановила его, что могло привести к травмированию ее и пассажиров. На нее был составлен протокол об админнарушениях и оштрафован. Об этом идет речь в постановлении Шевченковского районного суда Киева.

Так, в августе 2023 года на станции метро «Дорогожичи» женщина неправильно выполняла родительские обязанности по воспитанию несовершеннолетнего сына. Это выражалось в том, что находясь в пьяном виде, она повернула ручку стоп-крана эскалатора и остановила его, что могло привести к травмированию ее и пассажиров. Действия гражданки квалифицировали по части 3 статьи 184 КУоАП. На судебном заседании женщина полностью признала свою вину. Она указала, что приняла меры по воспитанию сына.

Женщину признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 184 КУоАП. Его оштрафовали на 850 гривен. Также с нее в пользу государства взыскат судебный сбор в размере 536 гривен.

«В действиях женщины усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 184 КУоАП, в связи с чем она подлежит привлечению к административной ответственности», - отметили в суде.

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