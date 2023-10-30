У метро Києва п'яна матір зупинила ескалатор: суд оштрафував її на 850 гривень

Жінка, перебуваючи в п'яному вигляді, повернула ручку стоп-крана ескалатора та зупинила його, що могло призвести до травмування її та пасажирів.

У Києві на станції метро «Дорогожичі» жінка неналежним чином виконувала батьківські обов'язки з виховання неповнолітнього сина. Вона перебуваючи в п'яному вигляді повернула ручку стоп-крана ескалатора та зупинила його, що могло призвести до травмування її та пасажирів. На неї склали протокол про адмінпорушення та оштрафували. Про це йдеться у постанові Шевченківського районного суду Києва.

Так, у серпні 2023 року на станції метро «Дорогожичі» жінка неналежним чином виконувала батьківські обов'язки з виховання неповнолітнього сина. Це виражалось у тому, що перебуваючи в п'яному вигляді вона повернула ручку стоп-крана ескалатора та зупинила його, що могло призвести до травмування її та пасажирів. Дії громадянки кваліфікували за частиною 3 статті 184 КУпАП. На судовому засіданні жінка повністю визнала свою вину. Вона вказала, що вжила заходів з виховання сина.

Жінку визнали винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 184 КУпАП. Його оштрафували на 850 гривень. Також з неї на користь держави стягнуть судовий збір в розмірі 536 гривень.

«У діях жінки вбачається склад адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 184 КУпАП, у зв'язку з чим вона підлягає притягненню до адміністративної відповідальності», - наголосили у суді.

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