Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Замість літери «У» – літера «Н»: Кабмін знов вніс зміни до ПДР

Учбові автомобілі тепер треба буде позначати новою літерою «Н» замість «У».

Кабмін вивів зі складу Комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств представника МВФ Ваграма Степаняна

Представника МВФ вивели зі числа незалежних недержавних експертів, які входять до складу комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств.

У ВАКС встановили правила надання відпусток для суддів: тепер пропозиції щодо відпусток необхідно подавати заздалегідь

Правила надання відпусток необхідні для забезпечення «безперебійного здійснення правосуддя» і «дотримання процесуальних строків».

Поліція звинуватила водія, який попросив пред`явити докази порушення ним ПДР, у злісній непокорі: що вирішив суд

Вимоги поліцейського мають бути законодавчо обґрунтовані, - суд розглянув справу, в якій водія звинуватили у злісній непокорі, бо він попросив поліцейського пояснити суть порушення ПДР.

Підроблені судові рішення – тепер і в Сумській області

Про наявність підробленого рішення стало відомо, коли громадянин звернувся за повним текстом рішення суду.

  1. В Україні

На Хмельниччині з 1 листопада забороняють ловити рибу на зимувальних ямах

21:47, 30 жовтня 2023
Риболовля у заборонений період дозволена на ділянках для любительського рибальства за межами зимувальних ям.
На Хмельниччині з 1 листопада забороняють ловити рибу на зимувальних ямах
Зображення: freepik.com
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

З метою збереження водних біоресурсів під час зимівлі з 1 листопада і до початку нерестового періоду на водних об’єктах Хмельницької області заборонений вилов риби на зимувальних ямах. Про це повідомили у обласній державній адміністрації.

На зимувальних ямах забороняється:

  • промисловий вилов водних біоресурсів;
  • любительське і спортивне рибальство в тому числі з берега;
  • пересування всіх транспортних засобів чи моторних суден;

Водночас громадянам нагадали, що риболовля у заборонений період дозволена на ділянках для любительського рибальства за межами зимувальних ям.

Відповідно п.4 пп.3 Р.IV Правил любительського і спортивного рибальства забороняється риболовля у осінньо-зимовий період (від льодоставу до скресання криги) знаряддями лову, оснащеними гачками, відстань у яких від цівки до кінчика жала перевищує 10 мм.

Повідомити про порушення можна буде за телефоном гарячої лінії: (068) 384-98-10.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Панченко
    Наталія Панченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Ірина Шикеря
    Ірина Шикеря
    суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області