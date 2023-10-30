На Хмельниччині з 1 листопада забороняють ловити рибу на зимувальних ямах

Риболовля у заборонений період дозволена на ділянках для любительського рибальства за межами зимувальних ям.

Зображення: freepik.com

З метою збереження водних біоресурсів під час зимівлі з 1 листопада і до початку нерестового періоду на водних об’єктах Хмельницької області заборонений вилов риби на зимувальних ямах. Про це повідомили у обласній державній адміністрації.

На зимувальних ямах забороняється:

промисловий вилов водних біоресурсів;

любительське і спортивне рибальство в тому числі з берега;

пересування всіх транспортних засобів чи моторних суден;

Водночас громадянам нагадали, що риболовля у заборонений період дозволена на ділянках для любительського рибальства за межами зимувальних ям.

Відповідно п.4 пп.3 Р.IV Правил любительського і спортивного рибальства забороняється риболовля у осінньо-зимовий період (від льодоставу до скресання криги) знаряддями лову, оснащеними гачками, відстань у яких від цівки до кінчика жала перевищує 10 мм.

Повідомити про порушення можна буде за телефоном гарячої лінії: (068) 384-98-10.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.