Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Вместо буквы «У» – буква «Н»: Кабмин вновь внес изменения в ПДД

Учебные автомобили теперь нужно будет обозначать новой буквой «Н» вместо «У».

Кабмин вывел из состава Комитета по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий представителя МВФ Ваграма Степаняна

Представителя МВФ вывели из числа независимых негосударственных экспертов, входящих в состав комитета по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий.

В ВАКС установили правила предоставления отпусков для судей: теперь предложения по отпускам необходимо предоставлять заранее

Правила предоставления отпусков необходимы для обеспечения «бесперебойного осуществления правосудия» и «соблюдения процессуальных сроков».

Полиция обвинила водителя, попросившего предъявить доказательства нарушения им ПДД, в злостном неповиновении: что решил суд

Требования полицейского должны быть законодательно обоснованы, - суд рассмотрел дело, в котором водителя обвинили в злостном неповиновении, потому что он попросил полицейского объяснить суть нарушения ПДД.

Поддельные судебные решения – теперь и в Сумской области

О наличии поддельного решения стало известно, когда гражданин обратился за полным текстом решения суда.

  1. В Украине

На Хмельнитчине с 1 ноября запрещают ловить рыбу на зимовальных ямах

21:47, 30 октября 2023
Рыбалка в запретный период разрешена на участках для любительского рыболовства за пределами зимовальных ям.
На Хмельнитчине с 1 ноября запрещают ловить рыбу на зимовальных ямах
Изображение: freepik.com
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В целях сохранения водных биоресурсов во время зимовки с 1 ноября и до начала нерестового периода на водных объектах Хмельницкой области запрещен вылов рыбы на зимовальных ямах. Об этом сообщили в областной государственной администрации.

На зимовальных ямах запрещается:

  • промышленный лов водных биоресурсов;
  • любительское и спортивное рыболовство в том числе с берега;
  • передвижение всех транспортных средств или моторных судов;

В то же время гражданам напомнили, что рыбалка в запретный период разрешена на участках для любительского рыболовства за пределами зимовальных ям.

Соответственно п.4 пп.3 Р.IV Правил любительского и спортивного рыболовства запрещается рыбалка в осенне-зимний период (от ледостава до скрещения льда) орудиями ловли, оснащенными крючками, расстояние в которых от струйки до кончика жала превышает 10 мм.

Сообщить о нарушении можно будет по телефону горячей линии: (068) 384-98-10.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Панченко
    Наталія Панченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Ірина Шикеря
    Ірина Шикеря
    суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області