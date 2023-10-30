На Хмельнитчине с 1 ноября запрещают ловить рыбу на зимовальных ямах

Рыбалка в запретный период разрешена на участках для любительского рыболовства за пределами зимовальных ям.

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В целях сохранения водных биоресурсов во время зимовки с 1 ноября и до начала нерестового периода на водных объектах Хмельницкой области запрещен вылов рыбы на зимовальных ямах. Об этом сообщили в областной государственной администрации.

На зимовальных ямах запрещается:

промышленный лов водных биоресурсов;

любительское и спортивное рыболовство в том числе с берега;

передвижение всех транспортных средств или моторных судов;

В то же время гражданам напомнили, что рыбалка в запретный период разрешена на участках для любительского рыболовства за пределами зимовальных ям.

Соответственно п.4 пп.3 Р.IV Правил любительского и спортивного рыболовства запрещается рыбалка в осенне-зимний период (от ледостава до скрещения льда) орудиями ловли, оснащенными крючками, расстояние в которых от струйки до кончика жала превышает 10 мм.

Сообщить о нарушении можно будет по телефону горячей линии: (068) 384-98-10.

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