В Одесской области уклонистов пытались переправить в ЕС через непризнанное Приднестровье

За предоставление «услуг» участники группы получали от каждого уклониста по 3500 долларов США.

Фото: ОГП

Правоохранители сообщили о подозрении киевлянину по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, подозреваемый организовал группу лиц, занимавшихся переправкой уклонистов через границу. Для этого он привлек двух мужчин – жителей приграничной зоны Украины и самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики.

«В течение 2023 они наладили преступную схему. Создали Телеграм-канал, администрированный с территории Приднестровья, где предлагали военнообязанным за деньги избежать мобилизации.

Уклонистам гарантировали переправку в одну из стран ЕС в обход контрольно-пропускных пунктов. В качестве «перевалочного пункта» для их сбора организатор использовал собственный частный дом на приграничье Одесской области», - говорится в сообщении.

За предоставление «услуг» участники группы получали от каждого уклониста по 3500 долларов США.

Во время проведения спецоперации правоохранители задержали организатора группы, который за рулем собственного автомобиля пытался пересечь государственную границу и вывезти двух мужчин в непризнанное Приднестровье.

За такую «услугу» он получил от своих клиентов 7 тысяч долларов США.

Во время обысков его частного дома обнаружены банковские карты и мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности, наличными в иностранной валюте.

В настоящее время ему избрана мера пресечения. Следствие продолжается, устанавливаются другие участники группы, причастные к совершению преступления.

Фото: ОГП

Ранее сообщалось, что во Львовской областидля уклонистов подделывали удостоверения участника боевых действий.

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