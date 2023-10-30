Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Вместо буквы «У» – буква «Н»: Кабмин вновь внес изменения в ПДД

Учебные автомобили теперь нужно будет обозначать новой буквой «Н» вместо «У».

Кабмин вывел из состава Комитета по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий представителя МВФ Ваграма Степаняна

Представителя МВФ вывели из числа независимых негосударственных экспертов, входящих в состав комитета по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий.

В ВАКС установили правила предоставления отпусков для судей: теперь предложения по отпускам необходимо предоставлять заранее

Правила предоставления отпусков необходимы для обеспечения «бесперебойного осуществления правосудия» и «соблюдения процессуальных сроков».

Полиция обвинила водителя, попросившего предъявить доказательства нарушения им ПДД, в злостном неповиновении: что решил суд

Требования полицейского должны быть законодательно обоснованы, - суд рассмотрел дело, в котором водителя обвинили в злостном неповиновении, потому что он попросил полицейского объяснить суть нарушения ПДД.

Поддельные судебные решения – теперь и в Сумской области

О наличии поддельного решения стало известно, когда гражданин обратился за полным текстом решения суда.

  1. В Украине

В Одесской области уклонистов пытались переправить в ЕС через непризнанное Приднестровье

21:29, 30 октября 2023
За предоставление «услуг» участники группы получали от каждого уклониста по 3500 долларов США.
В Одесской области уклонистов пытались переправить в ЕС через непризнанное Приднестровье
Фото: ОГП
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Правоохранители сообщили о подозрении киевлянину по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, подозреваемый организовал группу лиц, занимавшихся переправкой уклонистов через границу. Для этого он привлек двух мужчин – жителей приграничной зоны Украины и самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики.

«В течение 2023 они наладили преступную схему. Создали Телеграм-канал, администрированный с территории Приднестровья, где предлагали военнообязанным за деньги избежать мобилизации.

Уклонистам гарантировали переправку в одну из стран ЕС в обход контрольно-пропускных пунктов. В качестве «перевалочного пункта» для их сбора организатор использовал собственный частный дом на приграничье Одесской области», - говорится в сообщении.

За предоставление «услуг» участники группы получали от каждого уклониста по 3500 долларов США.

Во время проведения спецоперации правоохранители задержали организатора группы, который за рулем собственного автомобиля пытался пересечь государственную границу и вывезти двух мужчин в непризнанное Приднестровье.

За такую «услугу» он получил от своих клиентов 7 тысяч долларов США.

Во время обысков его частного дома обнаружены банковские карты и мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности, наличными в иностранной валюте.

В настоящее время ему избрана мера пресечения. Следствие продолжается, устанавливаются другие участники группы, причастные к совершению преступления.

Фото: ОГП

Ранее сообщалось, что во Львовской областидля уклонистов подделывали удостоверения участника боевых действий.

Также мы писали, что на Закарпатье подростки попытались «подзаработать» на уклонистах. 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Панченко
    Наталія Панченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Ірина Шикеря
    Ірина Шикеря
    суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області