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В ВАКС установили правила предоставления отпусков для судей: теперь предложения по отпускам необходимо предоставлять заранее

14:39, 30 октября 2023
Правила предоставления отпусков необходимы для обеспечения «бесперебойного осуществления правосудия» и «соблюдения процессуальных сроков».
В ВАКС установили правила предоставления отпусков для судей: теперь предложения по отпускам необходимо предоставлять заранее
Источник фото: SUD.UA
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Собрание судей Высшего антикоррупционного суда 24 октября 2023 года установило правила предоставления отпусков судьям ВАКС.

Как указано в решении собрания судей ВАКС, теперь при формировании графика отпусков будет применяться следующий алгоритм:

предложения по графику отпусков на следующий год судьи подают до 1 ноября 2023 года в аппарат ВАКС

аппарат ВАКС предварительно обобщает предложения, поступившие от судей, и предоставляет судьям обобщенную информацию для дальнейшей корректировки с целью его согласования и сбалансирования личных интересов с задачами ВАКС

график отпусков судей ВАКС на 2024 год утверждается до 1 декабря

в случае необходимости отпуск продолжительностью до 5 рабочих дней включительно может предоставляться вне утвержденного графика отпусков

в случае необходимости может происходить отклонение от графика отпусков по заявлениям судей; предоставление отпуска до 7 календарных дней включительно раньше или позже запланированного периода не считается отклонением от графика отпусков

в случае неподачи судьей предложений в график отпусков, а также в случае возникновения споров по формированию или реализации графика отпусков, решение принимает председатель ВАКС

Введение правил предоставления отпусков судьям ВАКС мотивировано необходимостью «обеспечения бесперебойного осуществления правосудия», «соблюдения процессуальных сроков» с учетом судебной нагрузки и особой предметной подсудности и сложности дел.

Напомним, 27 октября ВККС сообщила о подготовке нового конкурса на должности судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты ВАКС.

Автор: Вячеслав Хрипун

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