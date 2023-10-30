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У ВАКС встановили правила надання відпусток для суддів: тепер пропозиції щодо відпусток необхідно подавати заздалегідь

Правила надання відпусток необхідні для забезпечення «безперебійного здійснення правосуддя» і «дотримання процесуальних строків».

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У ВАКС встановили правила надання відпусток для суддів: тепер пропозиції щодо відпусток необхідно подавати заздалегідь

14:39, 30 жовтня 2023
Правила надання відпусток необхідні для забезпечення «безперебійного здійснення правосуддя» і «дотримання процесуальних строків».
У ВАКС встановили правила надання відпусток для суддів: тепер пропозиції щодо відпусток необхідно подавати заздалегідь
Джерело фото: SUD.UA
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Збори суддів Вищого антикорупційного суду 24 жовтня 2023 року встановили правила надання відпусток суддям ВАКС.

Як зазначено у рішенні зборів суддів ВАКС, відтепер при формуванні графіку відпусток буде застосовуватися наступний алгоритм:

пропозиції до графіка відпусток на наступний рік судді подають до 1 листопада 2023 року до апарату ВАКС

апарат ВАКС попередньо узагальнює пропозиції, що надійшли від суддів, та надає суддям узагальнену інформацію для подальшого можливого коригування з метою його узгодження та збалансування особистих інтересів із завданнями ВАКС

графік відпусток суддів ВАКС на 2024 рік затверджується до 1 грудня

у разі потреби відпустка тривалістю до 5 робочих днів включно може надаватися поза затвердженим графіком відпусток

у разі потреби може відбуватися відхилення від графіка відпусток за заявами суддів; надання відпустки до 7 календарних днів включно раніше або пізніше запланованого періоду не вважається відхиленням від графіку відпусток

у разі неподання суддею пропозицій до графіка відпусток, а також у разі виникнення спорів щодо формування або реалізації графіка відпусток, рішення ухвалює голова ВАКС

Запровадження правил надання відпусток суддям ВАКС мотивоване необхідністю «забезпечення безперебійного здійснення правосуддя», «дотримання процесуальних строків», з урахуванням судового навантаження та особливої предметної підсудності та складності справ.

Нагадаємо, що 27 жовтня ВККС повідомила про підготовку нового конкурсу на посади суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати ВАКС.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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