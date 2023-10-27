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ВККС може оголосити конкурс до Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати

15:48, 27 жовтня 2023
Керівництво ВККС зустрілося з головою ВАКС стосовно необхідності збільшення кількості суддів Антикорсуду
ВККС може оголосити конкурс до Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати
Джерело фото: vkksu.gov.ua
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27 жовтня голова ВККС Роман Ігнатов, заступник Руслан Сидорович та керівник секретаріату Комісії Олена Пономаренко провели робочу зустріч з Головою Вищого антикорупційного суду Вірою Михайленко.

Учасники зустрічі обговорили важливість оголошення Комісією конкурсу у Вищий антикорупційний суд, зважаючи, зокрема, на складність справ, що перебувають у провадженні суду, а також законодавчі зміни, які значно розширили його повноваження.

Нагадаємо, 26 вересня 2023 року Вища рада правосуддя визначила нову кількість суддів у Вищому антикорупційному суді – 63 посади, з них 21 посада суддів Апеляційної палати.

Вищий антикорупційний суд було створено у 2019 році відповідно до судової реформи. Конкурс до новоствореного суду проводила Вища кваліфікаційна комісія суддів України разом з Громадською радою міжнародних експертів.

Зазначимо, що наразі у ВАКС здійснюють правосуддя 38 суддів, зокрема, 27 суддів у першій інстанції та 11 в Апеляційній палаті. Таким чином, кількість суддів ВАКС та АП ВАКС може збільшитися одразу на 25 суддів.

Відтак, Вище кваліфікаційна комісія суддів може планувати новий конкурс на посади суддів ВАКС (на додаток до вже оголошених та запланованих конкурсів).

Втім, ВАКС, незважаючи на те, що ініціатива розширення штату Антикорупційного суду належить, власне, самому суду, може зітнутися з несподіваною організаційною проблемою – нових суддів та працівників апарату ще необхідно забезпечити кабінетами, залами судових засідань тощо.

Автор: Наталя Мамченко

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