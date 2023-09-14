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ВККС оголосила конкурс на посади 532 суддів апеляційних судів

Конкурс оголошено на 410 посад суддів загальних апеляційних судів, 66 посад суддів адміністративних апеляційних судів та 56 посад суддів апеляційних господарських судів.

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ВККС оголосила конкурс на посади 532 суддів апеляційних судів

17:21, 14 вересня 2023
Конкурс оголошено на 410 посад суддів загальних апеляційних судів, 66 посад суддів адміністративних апеляційних судів та 56 посад суддів апеляційних господарських судів.
ВККС оголосила конкурс на посади 532 суддів апеляційних судів
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Вища кваліфікаційна комісія суддів 14 вересня 2023 року оголосила конкурс на 532 вакантні посади суддів апеляційних судів всіх спеціалізацій.

Зокрема, оголошено конкурс на вакансії:

410 вакантних посад суддів - загальні апеляційні суди

66 вакантних посад суддів - апеляційні адміністративні суди

56 вакантних посад суддів - апеляційні господарські суди.

У конкурсі зможуть взяти участь як судді, так і адвокати, прокурори, науковці-правники, які мають відповідний стаж діяльності в сфері права.

Також, ВККС вирішила припинити конкурс на посади суддів апеляційних судів, що був оголошений ще 9 серпня 2019 року на 346 вакантних посад.

Зазначимо, що станом на вересень 2023 року в апеляційних судах всіх спеціалізацій є 687 вакантних посад суддів.

489 вакантних посад суддів нараховується в загальних апеляційних судах, 101 - в апеляційних адміністративних судах, 97 - в апеляційних господарських судах.

Разом з тим, досі не вирішена доля 39 суддів вищих спеціалізованих судів, що знаходяться у стадії ліквідації з 2017 року, та 9 суддів раніше ліквідованих апеляційних судів.

Таким чином, як повідомили у ВККС, певна кількість вакансій буде заброньована саме для зазначених категорій суддів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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