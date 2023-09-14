ВККС объявила конкурс на должности 532 судей апелляционных судов

Высшая квалификационная комиссия судей 14 сентября 2023 объявила конкурс на 532 вакантные должности судей апелляционных судов всех специализаций.
В частности, объявлен конкурс на вакансии:
410 вакантных должностей судей – общие апелляционные суды
66 вакантных должностей судей – апелляционные административные суды
56 вакантных должностей судей – апелляционные хозяйственные суды.
Также ВККС решила прекратить конкурс на должности судей апелляционных судов, объявленный еще 9 августа 2019 года на 346 вакантных должностей.
В конкурсе смогут принять участие судьи, адвокаты, прокуроры и ученые-правоведы, которые имеют необходимый стаж деятельности в сфере права.
Отметим, что на сентябрь 2023 года в апелляционных судах всех специализаций есть 687 вакантных должностей судей.
489 вакантных должностей судей насчитывается в общих апелляционных судах, 101 – в апелляционных административных судах, 97 – в апелляционных хозяйственных судах.
Вместе с тем до сих пор не решена судьба 39 судей высших специализированных судов, находящихся в стадии ликвидации с 2017 года, и 9 судей ранее ликвидированных апелляционных судов.
Таким образом, как сообщили в ВККС, определенное количество вакансий будет забронировано именно для указанных категорий судей.
Автор: Вячеслав Хрипун
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