Дроны вместо овощерезок и барабанов: Кабмин предлагает направить налоги военных на нужды армии

Кабмин подал законопроект, по которому налоги с доходов физических лиц направляются на закупку техники и производство оружия.

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Кабинет Министров Украины внес законопроект, который предусматривает перераспределение налога с доходов физических лиц, который сейчас составляет значительную долю местных бюджетов, на нужды закупки техники и развитие собственного производства оружия, – сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Согласно этому законопроекту, высвобожденные средства в размере 25,8 миллиардов долларов США в этом году и 93,7 миллиардов долларов США в следующем году будут направлены на закупку дополнительных дронов и повышение производства вооружения.

«Наши Силы безопасности и обороны нуждаются в большем ресурсе. Правительственный законопроект позволит привлечь 25,8 млрд грн в этом году и 93,7 млрд грн в следующем на дополнительные закупки дронов и на увеличение производства собственного вооружения», – рассказал Шмыгаль.

Однако более 200 миллиардов долларов США останутся на счетах местных бюджетов и будут использоваться на нужды местной власти. Общинам, которые нуждаются в дополнительной финансовой поддержке, будет предоставляться государственная помощь.

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