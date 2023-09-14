ООН поможет Украине топливом и зимними наборами

ООН планирует поставки почти для миллиона украинцев зимних наборов, и обеспечивать страну топливом.

Источник фото: Киевский метрополитен

Кластер ООН по вопросам жилья и непродовольственных товаров в Украине собирается поставить зимние наборы для почти миллиона украинцев в ближайшем будущем, – сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Эти специально скомпонованные наборы для зимы включают в себя теплые одеяла, матрасы, покрывала, а также электрические и твердотопливные обогреватели.

Кроме того, одной из других форм помощи является поставка топлива, в частности дров и угольных брикетов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.