Как медучреждения готовятся к блэкаутам: объяснение Минздрава

Минздрав готовится к возможным блэкаутам, обеспечивая медучреждения генераторами.

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В медицинских учреждениях Украины сейчас функционирует 4 095 генераторов, которые предназначены для обеспечения постоянной работы в случаях блэкаутов, – сообщает пресс-служба Минздрава.

Министерство здравоохранения активно работает над планами по увеличению количества этих генераторов, и процесс их поступления в медицинские учреждения будет продолжаться.

«Такое оборудование способно обеспечить бесперебойное энергоснабжение, чтобы медучреждения могли функционировать даже в условиях отключений электроэнергии. В случае чрезвычайной ситуации благодаря автономным источникам питания в больницах бесперебойно будут работать отделения интенсивной терапии, операционные и критически важное оборудование, что позволит спасать жизни пациентов», – говорится в сообщении.

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