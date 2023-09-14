Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Переход на новые подходы оплаты труда госслужащих улучшит ситуацию в аппаратах судов, – Александр Корниенко

Улучшение институциональной способности судебной системы зависит и от должной оплаты труда в аппаратах судов, – первый вице-спикер Александр Корниенко.

Верховной Раде предлагают переголосовать законопроект о дисциплинарных инспекторах

Возобновление рассмотрения дисциплинарных жалоб на судей пока откладывается.

Бюджет-2024 – сколько получит каждый суд, таблица

Стало известно, сколько средств заложено в Бюджет-2024 на каждый суд.

На новый Киевский городской окружной админсуд в 2024 году предусмотрено 145 млн грн

В бюджет на 2024 год заложили средства на новый Киевский городской окружной админсуд.

Денис Шмыгаль: в проект Госбюджета на 2024 год заложена реформа оплаты труда госслужащих

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в Государственный бюджет на 2024 год заложена реформа оплаты труда чиновников.

  1. В Украине

Идентифицированы российские оккупанты, которые убили охранника в Буче

23:02, 14 сентября 2023
Четырем военным рф сообщили о подозрении в убийстве охранника магазина «Новус» в Буче.
Идентифицированы российские оккупанты, которые убили охранника в Буче
Фото: Офис Генпрокурора
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Установили четырех российских военнослужащих, которые в феврале 2022 года расстреляли охранника сети магазинов Novus  в Буче Киевской области. Об этом сообщает Офис Генпрокурора. 

По данным следствия, 27 февраля 2022 года во время движения колонны российских войск в Буче старший офицер самоходной артбатареи отдал по радиосвязи приказ по всем боевым машинам батареи – идентифицировать всех, кто был одет в черную одежду, как врагов.

"Из-за того, что в приказе не был соблюден принцип распознавания, командир батареи нарушил нормы международного гуманитарного права. Его подчиненные военнослужащие ВС рф, получив преступный приказ, согласились его выполнить. При этом опирались на принцип круговой поруки в воинском формировании", – отметили в Офисе генпрокурора.

В результате оккупанты, заметив возле магазина мужчину, одетого в служебную одежду черного цвета с пометкой "Охрана Новус", открыли огонь по нему из автоматов. Охранник погиб. Мужчина был гражданским, не имел оружия и не представлял никакой угрозы оккупантам.

Двум командирам, заряжающему самоходных артиллерийских орудий и старшему разведчику-дальномерщику 1-й самоходной артиллерийской батареи в составе 76-й десантно-штурмовой дивизии россии, инкриминируют совершение нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Кампо
    Володимир Кампо
    суддя Конституційного Суду України у відставці
  • Валентин Зубар
    Валентин Зубар
    суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
  • Костянтин Пащенко
    Костянтин Пащенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Марина Мавродієва
    Марина Мавродієва
    голова Господарського суду Миколаївської областi