Идентифицированы российские оккупанты, которые убили охранника в Буче

Четырем военным рф сообщили о подозрении в убийстве охранника магазина «Новус» в Буче.

Фото: Офис Генпрокурора

Установили четырех российских военнослужащих, которые в феврале 2022 года расстреляли охранника сети магазинов Novus в Буче Киевской области. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, 27 февраля 2022 года во время движения колонны российских войск в Буче старший офицер самоходной артбатареи отдал по радиосвязи приказ по всем боевым машинам батареи – идентифицировать всех, кто был одет в черную одежду, как врагов.

"Из-за того, что в приказе не был соблюден принцип распознавания, командир батареи нарушил нормы международного гуманитарного права. Его подчиненные военнослужащие ВС рф, получив преступный приказ, согласились его выполнить. При этом опирались на принцип круговой поруки в воинском формировании", – отметили в Офисе генпрокурора.

В результате оккупанты, заметив возле магазина мужчину, одетого в служебную одежду черного цвета с пометкой "Охрана Новус", открыли огонь по нему из автоматов. Охранник погиб. Мужчина был гражданским, не имел оружия и не представлял никакой угрозы оккупантам.

Двум командирам, заряжающему самоходных артиллерийских орудий и старшему разведчику-дальномерщику 1-й самоходной артиллерийской батареи в составе 76-й десантно-штурмовой дивизии россии, инкриминируют совершение нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.