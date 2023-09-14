ВСУ освободили Андреевку в Донецкой области — Маляр, обновлено

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что ВСУ освободили Андреевку Бахмутского района Донецкой области. Об этом она написала на своем Телеграм-канале.
«Андреевка наша», - отметила Маляр.
По ее словам, украинские военные двигаются вперед.
Также заместитель министра обороны подчеркнула, что на северном фланге враг пытается отбить утраченные позиции.
Основные бои, по словам Маляр, продолжаются в районах Андреевки, Курдюмовки, Клещиевки.
ОБНОВЛЕНО 16:50
Спустя время Маляр отредактировала свое сообщение.
«Андреевка
ситуация очень сложная и меняющаяся держим кулаки за наших», - написала она вместо слов «Андреевка наша. Закрепляемся на занятых позициях».
Начальник пресс-службы Восточной группировки войск капитан Илья Евлаш в комментарии «Громадському» отметил, что информацию об освобождении Андреевки не подтверждают.
«Мы не подтверждаем освобождение населенного пункта Андреевка. В этом районе продолжаются активные жесткие боевые действия. Как только станет известно об окончательном освобождении от оккупантов этого населенного пункта, мы обязательно сообщим обществу», — сказал он.
Ранее мы писали, что бойцы ВСУ освободили от российской оккупации населенный пункт Старомайорское.
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