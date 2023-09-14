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ВСУ освободили Андреевку в Донецкой области — Маляр, обновлено

16:27, 14 сентября 2023
Силы обороны продвигаются вперед на Бахмутском направлении.
ВСУ освободили Андреевку в Донецкой области — Маляр, обновлено
Фото: bbc.co.uk
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Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что ВСУ освободили Андреевку Бахмутского района Донецкой области. Об этом она написала на своем Телеграм-канале.

«Андреевка наша», - отметила Маляр.

По ее словам, украинские военные двигаются вперед.

Также заместитель министра обороны подчеркнула, что на северном фланге враг пытается отбить утраченные позиции.

Основные бои, по словам Маляр, продолжаются в районах Андреевки, Курдюмовки, Клещиевки.

ОБНОВЛЕНО 16:50

Спустя время Маляр отредактировала свое сообщение.

«Андреевка 

ситуация очень сложная и меняющаяся держим кулаки за наших», - написала она вместо слов «Андреевка наша. Закрепляемся на занятых позициях».

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск капитан Илья Евлаш в комментарии «Громадському» отметил, что информацию об освобождении Андреевки не подтверждают.

«Мы не подтверждаем освобождение населенного пункта Андреевка. В этом районе продолжаются активные жесткие боевые действия. Как только станет известно об окончательном освобождении от оккупантов этого населенного пункта, мы обязательно сообщим обществу», — сказал он.

Ранее мы писали, что бойцы ВСУ освободили от российской оккупации населенный пункт Старомайорское.

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