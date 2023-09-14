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  1. В Україні

ЗСУ звільнили Андріївку на Донеччині — Маляр

16:27, 14 вересня 2023
Сили оборони просуваються вперед на Бахмутському напрямку.
ЗСУ звільнили Андріївку на Донеччині — Маляр
Фото: bbc.co.uk
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Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ звільнили Андріївку Бахмутського району Донецької області. Про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі.

«Андріївка наша», - зазначила Маляр.

За її словами, українські військові рухаються вперед.

Також заступниця міністра оборони наголосила, що на північному флангу ворог намагається відбити втрачені позиції.

Основні бої, за словами Маляр, наразі тривають в районах Андріївки, Курдюмівки, Кліщіївки.

Раніше ми писали, що бійці ЗСУ звільнили від російської окупації населений пункт Старомайорське. 

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