ЗСУ звільнили Андріївку на Донеччині — Маляр

Сили оборони просуваються вперед на Бахмутському напрямку.

Фото: bbc.co.uk

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ звільнили Андріївку Бахмутського району Донецької області. Про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі.

«Андріївка наша», - зазначила Маляр.

За її словами, українські військові рухаються вперед.

Також заступниця міністра оборони наголосила, що на північному флангу ворог намагається відбити втрачені позиції.

Основні бої, за словами Маляр, наразі тривають в районах Андріївки, Курдюмівки, Кліщіївки.

Раніше ми писали, що бійці ЗСУ звільнили від російської окупації населений пункт Старомайорське.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.