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  1. В Україні

Війська рф намагаються повернути втрачені позиції на півдні — Маляр

22:41, 14 вересня 2023
За її словами, на півдні за тиждень фіксується чотири-п'ять тисяч обстрілів.
Війська рф намагаються повернути втрачені позиції на півдні — Маляр
Фото: Міноборони України
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Заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону повідомила, що на південному напрямку окупанти намагаються повернути втрачені позиції, тому ЗСУ доводиться захищати від штурмів звільнені населені пункти.

"Ті населені пункти, які вже були звільнені, ворог не хоче залишати. І вони продовжують вести цю боротьбу. Тому, якщо ми говоримо про Роботине, то ті позиції які вже нами зайняті й де ми закріпилися, то нам все одно доводиться ці райони захищати від ворожих штурмів. Тому що вони хочуть повернути втрачені позиції", - наголосила Маляр.

За її словами, на півдні за тиждень фіксується чотири-п'ять тисяч обстрілів.

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