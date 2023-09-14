У Києві в метро навчатимуть основам домедичної допомоги: подробиці

У п’ятницю, 15 вересня, на станціях метро у Києві медики навчатимуть домедичної допомоги, долучитися до навчань може кожен охочий, інформує «Київський метрополітен».
Спеціалісти та інструктори Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розкажуть та покажуть зокрема як:
- здійснити первинну оцінку стану постраждалого;
- допомогти при масивній кровотечі;
- допомогти при порушенні прохідності дихальних шляхів;
- допомогти при зупинці кровообігу;
- допомогти при термічних опіках.
Проходитимуть тренінги на 12 станціях метро із 13:00 до 17:00 години.
Зокрема, на станціях червоної лінії:
- «Шулявська» (проміжний вестибюль);
- «Університет» (проміжний вестибюль);
- «Театральна» (перехід);
- «Арсенальна» (проміжний вестибюль).
На станціях синьої лінії:
- «Олімпійська» (вестибюль, перед турнікетами);
- «Палац «Україна» (вестибюль, перед турнікетами);
- «Площа Українських Героїв» (вестибюль, перед турнікетами);
- «Героїв Дніпра» (вестибюль, перед турнікетами).
На станціях зеленої лінії:
- «Дорогожичі» (проміжний вестибюль);
- «Звіринецька» (перехід);
- «Печерська» (проміжний вестибюль);
- «Позняки» (балкон над платформою).
Проведення тренінгів із домедичної допомоги розпочали у метро у вересні минулого року. За 12 місяців до навчань долучились близько 13 тисяч людей.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.