У Києві в метро навчатимуть основам домедичної допомоги: подробиці

Проходитимуть тренінги на 12 станціях метро.

У п’ятницю, 15 вересня, на станціях метро у Києві медики навчатимуть домедичної допомоги, долучитися до навчань може кожен охочий, інформує «Київський метрополітен».

Спеціалісти та інструктори Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розкажуть та покажуть зокрема як:

здійснити первинну оцінку стану постраждалого;

допомогти при масивній кровотечі;

допомогти при порушенні прохідності дихальних шляхів;

допомогти при зупинці кровообігу;

допомогти при термічних опіках.

Проходитимуть тренінги на 12 станціях метро із 13:00 до 17:00 години.

Зокрема, на станціях червоної лінії:

«Шулявська» (проміжний вестибюль);

«Університет» (проміжний вестибюль);

«Театральна» (перехід);

«Арсенальна» (проміжний вестибюль).

На станціях синьої лінії:

«Олімпійська» (вестибюль, перед турнікетами);

«Палац «Україна» (вестибюль, перед турнікетами);

«Площа Українських Героїв» (вестибюль, перед турнікетами);

«Героїв Дніпра» (вестибюль, перед турнікетами).

На станціях зеленої лінії:

«Дорогожичі» (проміжний вестибюль);

«Звіринецька» (перехід);

«Печерська» (проміжний вестибюль);

«Позняки» (балкон над платформою).

Проведення тренінгів із домедичної допомоги розпочали у метро у вересні минулого року. За 12 місяців до навчань долучились близько 13 тисяч людей.

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