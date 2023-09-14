Власники електрокарів отримуватимуть виключно «зелені» номери: в чому причина

Раніше власники електрокарів могли обирати номери, тепер же – отримуватимуть виключно «зелені» знаки.

Джерело фото: Electro UA

Українські власники електромобілів отримуватимуть виключно «зелені» номерні знаки для транспортних засобів, – повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Раніше власники екологічних автомобілів мали право вибору та могли залишити свої звичайні номерні знаки при зміні транспортного засобу, після чого перезакріплювали їх на свій електрокар чи електромотоцикл. Згідно з оновленою нормою, власники електромобілів тепер отримають виключно спеціальні «зелені» номерні знаки. Ця ініціатива сприятиме визначенню електромобілів на дорогах та підкреслить їхню екологічну природу.

Важливо також відзначити, що якщо звичайний номерний знак знаходиться на платному зберіганні у Сервісному Центрі МВС, водій має можливість передати його близьким родичам, таким як дружина/чоловік, діти чи батьки.

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