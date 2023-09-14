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  1. В Україні

Власники електрокарів отримуватимуть виключно «зелені» номери: в чому причина

20:27, 14 вересня 2023
Раніше власники електрокарів могли обирати номери, тепер же – отримуватимуть виключно «зелені» знаки.
Власники електрокарів отримуватимуть виключно «зелені» номери: в чому причина
Джерело фото: Electro UA
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Українські власники електромобілів отримуватимуть виключно «зелені» номерні знаки для транспортних засобів, – повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Раніше власники екологічних автомобілів мали право вибору та могли залишити свої звичайні номерні знаки при зміні транспортного засобу, після чого перезакріплювали їх на свій електрокар чи електромотоцикл. Згідно з оновленою нормою, власники електромобілів тепер отримають виключно спеціальні «зелені» номерні знаки. Ця ініціатива сприятиме визначенню електромобілів на дорогах та підкреслить їхню екологічну природу.

Важливо також відзначити, що якщо звичайний номерний знак знаходиться на платному зберіганні у Сервісному Центрі МВС, водій має можливість передати його близьким родичам, таким як дружина/чоловік, діти чи батьки.

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