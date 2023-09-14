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  1. В Украине

Владельцы электрокаров будут получать исключительно «зеленые» номера: в чем причина

20:27, 14 сентября 2023
Ранее владельцы электрокаров могли выбирать номера, теперь же – будут получать исключительно «зеленые» знаки.
Владельцы электрокаров будут получать исключительно «зеленые» номера: в чем причина
Источник фото: Electro UA
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Украинские владельцы электромобилей будут получать исключительно «зеленые» номерные знаки для транспортных средств, – сообщает Главный сервисный центр МВД.

Ранее владельцы экологических автомобилей имели право выбора и могли оставить свои обычные номерные знаки при смене транспортного средства, после чего перезакрепляли их на свой электрокар или электромотоцикл. Согласно обновленной норме, владельцы электромобилей теперь получат исключительно специальные «зеленые» номерные знаки. Эта инициатива будет способствовать определению электромобилей на дорогах и подчеркнет их экологическую природу.

Важно также отметить, что если обычный номерной знак находится на платном хранении в Сервисном Центре МВД, водитель имеет возможность передать его близким родственникам, таким как жена/муж, дети или родители.

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