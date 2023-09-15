Новая структура электронной транзитной декларации: полезная инфографика

Структура новой транзитной декларации предполагает внесение сведений на так называемых 4-х уровнях.

Государственная таможенная служба Украины напомнила, что с 1 ноября 2023 г. пользователи процедуры совместного транзита будут заполнять новую электронную транзитную декларацию Т1. Она будет соответствовать следующему этапу развития транзитной системы – NCTS Фаза 5, на которую переходят все страны-участники Конвенции о процедуре совместного транзита.

Чтобы помочь сориентироваться в структуре новой декларации и ее особенностях, Гостаможслужба опубликовала инфографику:

«Обращаем внимание, что структура новой транзитной декларации предполагает внесение сведений на так называемых 4-х уровнях. Сведения о товарах вносятся с привязкой к перевозочным документам на разных уровнях, что актуально при перемещении консолидированных грузов.

Максимальное количество товаров, которые могут быть задекларированы в одной транзитной декларации NCTS Фаза 5, увеличено с 999 до 99 000», - говорится в сообщении.

Подробнее о новой структуре декларации Т1 – в разъяснениях по заполнению транзитной декларации NCTS Фаза 5:

Ранее сообщалось про таможенные формальности и электронную транзитную систему: 29 июля заработали законодательные изменения.

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