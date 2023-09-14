Укрзалізниця осенью планирует запустить поезд Рава-Русская — Варшава

На станции Рава-Русская будет организована удобная пересадка на поезда, которые будут доставлять пассажиров во Львов.

Осенью планируется запуск нового поезда в Польшу, который будет курсировать по маршруту Рава-Русская – Варшава и сможет ежедневно обеспечить перевозку почти 500 пассажиров в обоих направлениях. Об этом сообщает Укрзализныця.

На станции Рава-Русская будет организована удобная пересадка на поезда, которые будут доставлять пассажиров во Львов.

Сообщается, что Укрзализниця ожидает от Польши открытия между Киевом и Варшавой дополнительного маршрута поезда, сформированного из вагонов стандартного для Украины габарита 1-ВМ.

"В мае 2023 года такой поезд уже осуществил тестовое курсирование. Запуск этого маршрута позволит в два-три раза увеличить предложение мест для прямого сообщения между столицами двух стран", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что УЗ изменит маршруты поездов в Ивано-Франковск.

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