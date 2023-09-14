Укрзалізниця восени планує запустити поїзд Рава-Руська — Варшава

На станції Рава-Руська буде організовано зручну пересадку на поїзди, які доставлятимуть пасажирів до Львова.

Восени планується запуск нового поїзда до Польщі, що курсуватиме за маршрутом Рава-Руська - Варшава та зможе щодня забезпечити перевезення майже 500 пасажирів в обох напрямках. Про це повідомляє Укрзалізниця.

На станції Рава-Руська буде організовано зручну пересадку на поїзди, які доставлятимуть пасажирів до Львова.

Повідомляється, що Укрзалізниця чекає від Польщі відкриття між Києвом і Варшавою додаткового маршруту поїзда, сформованого з вагонів стандартного для України габариту 1-ВМ.

"У травні 2023 року такий поїзд уже здійснив тестове курсування. Запуск цього маршруту надасть змогу вдвічі-втричі збільшити пропозицію місць для прямого сполучення між столицями двох країн", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що УЗ змінить маршрути поїздів до Івано-Франківська.

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