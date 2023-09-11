УЗ змінить маршрути поїздів до Івано-Франківська: подробиці

Через ремонтні роботи на залізниці зміняться маршрути ряду поїздів до Івано-Франківська.

Джерело фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця внесла зміни у маршрути деяких поїздів через ремонтні роботи на дільниці Надвірна-Делятин та для підготовки до зимового перевезення пасажирів, – повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Зміни стосуються дат у вересні та наступають наступні рейси:

Поїзд №6/5 Запоріжжя — Ясіня буде курсувати до Івано-Франківська 19 та 21 вересня, а з Івано-Франківська до Запоріжжя 20 та 22 вересня.

Поїзд №15/16 Харків — Ясіня буде курсувати до Івано-Франківська 20 та 22 вересня, а з Івано-Франківська до Харкова 21 та 23 вересня.

Поїзд №95/96 Київ — Рахів буде курсувати до Івано-Франківська 19, 20 та 21 вересня, а з Івано-Франківська до Києва 20, 21 та 22 вересня.

Поїзд №26/25 Одеса — Рахів буде курсувати до Івано-Франківська 19, 20 та 21 вересня, а з Івано-Франківська до Одеси 20, 21 та 22 вересня.

Поїзд №130/129 Полтава — Ворохта буде курсувати до Чернівців 20 та 22 вересня, і з Чернівців до Полтави 21 та 23 вересня.

Поїзд №229/230 Київ — Ворохта — Київ буде курсувати до Івано-Франківська 19 вересня, а з Івано-Франківська до Києва 20 вересня.

Додатково, графік рейсів для поїзда №55 Київ — Рахів буде змінено так, що поїзди, відправлені з Києва 19, 20 та 21 вересня, прибудуть до Рахова о 9:00, замість звичайних 7:17. Також, для рейсів №56 Рахів — Київ, поїзди відправляться з Рахова 20, 21 та 22 вересня о 14:28, замість звичайних 16:26.

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