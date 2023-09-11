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УЗ изменит маршруты поездов в Ивано-Франковск: подробности

20:09, 11 сентября 2023
Из-за ремонтных работ на железной дороге изменятся маршруты ряда поездов в Ивано-Франковск
УЗ изменит маршруты поездов в Ивано-Франковск: подробности
Источник фото: Укрзализныця
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Укрзализныця внесла изменения в маршруты некоторых поездов из-за ремонтных работ на участке Надворная-Делятин и для подготовки к зимней перевозке пассажиров, - сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Изменения касаются дат в сентябре и наступают следующие рейсы:

  • Поезд №6/5 Запорожье - Ясиня будет курсировать в Ивано-Франковск 19 и 21 сентября, а из Ивано-Франковска в Запорожье 20 и 22 сентября.
  • Поезд №15/16 Харьков - Ясиня будет курсировать в Ивано-Франковск 20 и 22 сентября, а из Ивано-Франковска в Харьков 21 и 23 сентября.
  • Поезд №95/96 Киев - Рахов будет курсировать в Ивано-Франковск 19, 20 и 21 сентября, а из Ивано-Франковска в Киев 20, 21 и 22 сентября.
  • Поезд №26/25 Одесса - Рахов будет курсировать в Ивано-Франковск 19, 20 и 21 сентября, а из Ивано-Франковска в Одессу 20, 21 и 22 сентября.
  • Поезд №130/129 Полтава - Ворохта будет курсировать в Черновцы 20 и 22 сентября, и из Черновцов в Полтаву 21 и 23 сентября.
  • Поезд №229/230 Киев - Ворохта - Киев будет курсировать в Ивано-Франковск 19 сентября, а из Ивано-Франковска в Киев 20 сентября.

Дополнительно, график рейсов для поезда №55 Киев - Рахов будет изменен так, что поезда, отправленные из Киева 19, 20 и 21 сентября, прибудут в Рахов в 9:00, вместо обычных 7:17. Также, для рейсов №56 Рахов - Киев, поезда отправятся из Рахова 20, 21 и 22 сентября в 14:28, вместо обычных 16:26.

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