Украинцам предлагают поделиться впечатлениями об электронном кабинете пациента – опрос от Минздрава

Пациентам предлагают рассказать, что для них важнее всего в электронных сервисах в здравоохранении, поделиться своими ожиданиями и потребностями.

Источник фото: facebook.com/moz.ukr

Министерство здравоохранения Украины и Национальная служба здоровья Украины совместно с проектом USAID «Поддержка реформы здравоохранения» запускают всеукраинский опрос пациентов.

Гражданам предлагают рассказать, что для них важнее всего в электронных сервисах в здравоохранении, поделиться своими ожиданиями и потребностями.

«Хотите, чтобы цифровые медицинские сервисы в Украине были современными, качественными и удобными? Расскажите нам — каким вы видите будущий электронный кабинет пациента и каких именно функций ожидаете больше всего», - пишут в Минздраве.

Ссылку на опрос можно найти на странице Минздрава.

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