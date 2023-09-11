Українцям пропонують поділитися враженнями про електронний кабінет пацієнта – опитування від МОЗ

Міністерство охорони здоров‘я України та Національна служба здоров'я України спільно з Проєктом USAID «Підтримка реформи охорони здоров‘я» запускають всеукраїнське опитування пацієнтів.
Громадянам пропонують розказати, що для них найважливіше в електронних сервісах в охороні здоров‘я, поділитися своїми очікуваннями та потребами.
«Хочете, щоби цифрові медичні сервіси в Україні були сучасними, якісними та зручними? Розкажіть нам — яким ви бачите майбутній електронний кабінет пацієнта і яких саме функцій очікуєте найбільше», - пишуть у МОЗ.
Посилання на опитування можна знайти на сторінці МОЗ.
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