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Кабмін вніс зміни до Порядку обчислення середньої заробітної плати

14:51, 11 вересня 2023
Обчислення середньої заробітної плати, - Уряд вніс зміни до Порядку.
Кабмін вніс зміни до Порядку обчислення середньої заробітної плати
Джерело фото: kmu.gov.ua
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Уряд постановою від 8 вересня 2023 р. №957 вніс зміни до Порядку обчислення середньої заробітної плати.

Зокрема, передбачено, що обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток, надання матеріальної (грошової) допомоги або виплати компенсації за невикористані відпустки проводиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки, надання матеріальної (грошової) допомоги або виплати компенсації за невикористані відпустки.

Обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористані відпустки, на які працівник набув право до 31 грудня 2023 р., проводиться виходячи з виплат, нарахованих у 2023 році.

У п. 4 встановили, що при обчисленні середньої заробітної плати та для нарахування матеріальної (грошової) допомоги за останні два місяці також не враховуються виплати за час, протягом якого зберігається середній заробіток працівника (за час виконання державних і громадських обов'язків, щорічної і додаткової відпусток, відрядження, вимушеного прогулу тощо) та допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.

Також внесені доповнення до п. 7 Порядку.

Так, у разі коли середня місячна заробітна плата визначена законодавством як розрахункова величина для нарахування матеріальної (грошової) допомоги, вона обчислюється шляхом множення середньоденної заробітної плати на середньомісячне число робочих днів у розрахунковому періоді.

Середньоденна заробітна плата визначається шляхом ділення заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом 12 місяців робочі дні на число відпрацьованих робочих днів.

Під час обчислення середньої заробітної плати за 12 місяців виходячи з посадового окладу чи мінімальної заробітної плати середньоденна заробітна плата визначається шляхом ділення суми, розрахованої відповідно до абзацу 23 пункту 4 цього Порядку (шляхом множення посадового окладу чи мінімальної  заробітної  плати на кількість місяців розрахункового періоду), на число робочих днів за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому відбувається подія, з якою пов’язана відповідна виплата, згідно з графіком роботи підприємства, установи, організації.

Середньомісячне число робочих днів розраховується шляхом ділення на 12 сумарного числа робочих днів за останні 12 календарних місяців згідно з графіком роботи підприємства, установи, організації, встановленим з дотриманням вимог законодавства.

Також, як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін обмежив розмір матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань чиновників.

Автор: Наталя Мамченко

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