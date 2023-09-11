Кабмин внес изменения в Порядок исчисления средней заработной платы

Вычисление средней заработной платы, - Правительство внесло изменения в Порядок.

Источник фото: kmu.gov.ua

Правительство постановлением от 8 сентября 2023 г. №957 внесло изменения в Порядок исчисления средней заработной платы.

В частности, предусмотрено, что исчисление средней заработной платы для оплаты времени отпусков, предоставления материальной (денежной) помощи или выплаты компенсации за неиспользованные отпуска производится исходя из выплат за последние 12 календарных месяцев работы, предшествующих месяцу предоставления отпуска, предоставления материальной (денежной) помощи или выплаты компенсации за неиспользованные отпуска

Исчисление средней заработной платы для выплаты компенсации за неиспользованные отпуска, на которые работник получил право до 31 декабря 2023 г., производится исходя из выплат, начисленных в 2023 году.

В п. 4 установили, что при исчислении средней заработной платы и для начисления материальной (денежной) помощи за последние два месяца также не учитываются выплаты за время, в течение которого сохраняется средний заработок работника (за время выполнения государственных и общественных обязанностей, ежегодной и дополнительного отпуска, командировки, вынужденного прогула и т.п.) и помощь в связи с временной нетрудоспособностью.

Также внесены дополнения в п. 7 Порядка.

Так, если средняя месячная заработная плата определена законодательством как расчетная величина для начисления материальной (денежной) помощи, она исчисляется путем умножения среднедневной заработной платы на среднемесячное число рабочих дней в расчетном периоде.

Среднедневная заработная плата определяется путем деления заработной платы за фактически отработанные в течение 12 месяцев рабочие дни на число отработанных рабочих дней.

При исчислении средней заработной платы за 12 месяцев исходя из должностного оклада или минимальной заработной платы среднедневная заработная плата определяется путем деления суммы, рассчитанной в соответствии с абзацем 23 пункта 4 настоящего Порядка (путем умножения должностного оклада или минимальной заработной платы на количество месяцев расчетного периода) на число рабочих дней за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу, в котором происходит событие, с которым связана соответствующая выплата, согласно графику работы предприятия, учреждения, организации.

Среднемесячное число рабочих дней рассчитывается путем деления на 12 суммарного числа рабочих дней за последние 12 календарных месяцев согласно графику работы предприятия, учреждения, организации, установленного с соблюдением требований законодательства.

Также, как ранее писала "Судебно-юридическая газета", Кабмин ограничил размер материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов чиновников.

Автор: Наталя Мамченко

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