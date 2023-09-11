Какой алгоритм действий для продажи и покупки автомобилей: подробности

Главный сервисный центр МВД опубликовал план действий продажи авто.

Источник фото: Autopark.ua

Если вы планируете продать или приобрести автомобиль, Главный сервисный центр МВД опубликовал простой и удобный алгоритм действий, который упростит процесс перерегистрации и оформления сделки купли-продажи.

Обратитесь в Сервисный Центр МВД: Найдите ближайший Сервисный Центр МВД и посетите его. Администратор поможет вам провести перерегистрацию автомобиля и оформить договор купли-продажи. Важно забыть забрать свой экземпляр документа.

У продавца должны быть следующие документы:

Свидетельство о регистрации транспортного средства.

Паспорт.

Идентификационный номер.

Покупателю необходимо иметь:

Паспорт.

Идентификационный номер.

Получение новых документов: После перерегистрации автомобиля новый владелец получит новое свидетельство о регистрации авто и номерные знаки.

Экспертное исследование: Важно отметить, что по желанию продавца или покупателя можно провести экспертное исследование транспортного средства, чтобы убедиться в его техническом состоянии.

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