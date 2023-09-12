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  1. В Украине

В Украине авто с традиционными двигателями продолжают доминировать на рынке новых, но их доля уменьшается

07:19, 12 сентября 2023
Если в июле их доля в продажах превышала 70%, то в августе она снизилась до 68%.
В Украине авто с традиционными двигателями продолжают доминировать на рынке новых, но их доля уменьшается
Изображение: freepik.com
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Автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания продолжают доминировать на украинском рынке новых авто, но их доля уменьшается.

Если в июле их доля в продажах превышала 70%, то в августе она снизилась до 68%, рассказали в ассоциации украинских автомобилепроизводителей «Укравтопром».

Так, самыми популярными на отечественном рынке остаются авто с бензиновыми двигателями. В августе они охватили 42% продаж новых легковушек.

По сравнению с июльским результатом эта доля уменьшилась на 3 процентных пункта (п.п.), отметили в ассоциации.

В то же время рыночная доля дизельных автомобилей почти не изменилась и составила 26%, а сегмент гибридов вырос на 1 п.п. – до 19%.

Электромобили охватили 12% рынка новых авто, что на 1 п.п. больше, чем в июле.

Наименьшую долю заняли продажи авто с ГБО – 1%.

Структура рынка новых авто в августе:

  • автомобили с бензиновыми двигателями – 42% регистраций;
  • дизельные автомобили – 26%;
  • гибриды – 19%;
  • электромобили – 12%;
  • автомобили с ГБО – 1%.

Лидерские позиции по сегментам заняли:

  • Бензиновые авто – TOYOTA Corolla;
  • Дизельные – RENAULT Duster;
  • Гибридные – TOYOTA RAV-4;
  • Электро – VOLKSWAGEN ID.4;
  • Автомобили с ГБО – HYUNDAI Tucson.

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