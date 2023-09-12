В Украине авто с традиционными двигателями продолжают доминировать на рынке новых, но их доля уменьшается

Автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания продолжают доминировать на украинском рынке новых авто, но их доля уменьшается.
Если в июле их доля в продажах превышала 70%, то в августе она снизилась до 68%, рассказали в ассоциации украинских автомобилепроизводителей «Укравтопром».
Так, самыми популярными на отечественном рынке остаются авто с бензиновыми двигателями. В августе они охватили 42% продаж новых легковушек.
По сравнению с июльским результатом эта доля уменьшилась на 3 процентных пункта (п.п.), отметили в ассоциации.
В то же время рыночная доля дизельных автомобилей почти не изменилась и составила 26%, а сегмент гибридов вырос на 1 п.п. – до 19%.
Электромобили охватили 12% рынка новых авто, что на 1 п.п. больше, чем в июле.
Наименьшую долю заняли продажи авто с ГБО – 1%.
Структура рынка новых авто в августе:
- автомобили с бензиновыми двигателями – 42% регистраций;
- дизельные автомобили – 26%;
- гибриды – 19%;
- электромобили – 12%;
- автомобили с ГБО – 1%.
Лидерские позиции по сегментам заняли:
- Бензиновые авто – TOYOTA Corolla;
- Дизельные – RENAULT Duster;
- Гибридные – TOYOTA RAV-4;
- Электро – VOLKSWAGEN ID.4;
- Автомобили с ГБО – HYUNDAI Tucson.
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