В Украине авто с традиционными двигателями продолжают доминировать на рынке новых, но их доля уменьшается

Если в июле их доля в продажах превышала 70%, то в августе она снизилась до 68%.

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Автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания продолжают доминировать на украинском рынке новых авто, но их доля уменьшается.

Если в июле их доля в продажах превышала 70%, то в августе она снизилась до 68%, рассказали в ассоциации украинских автомобилепроизводителей «Укравтопром».

Так, самыми популярными на отечественном рынке остаются авто с бензиновыми двигателями. В августе они охватили 42% продаж новых легковушек.

По сравнению с июльским результатом эта доля уменьшилась на 3 процентных пункта (п.п.), отметили в ассоциации.

В то же время рыночная доля дизельных автомобилей почти не изменилась и составила 26%, а сегмент гибридов вырос на 1 п.п. – до 19%.

Электромобили охватили 12% рынка новых авто, что на 1 п.п. больше, чем в июле.

Наименьшую долю заняли продажи авто с ГБО – 1%.

Структура рынка новых авто в августе:

автомобили с бензиновыми двигателями – 42% регистраций;

дизельные автомобили – 26%;

гибриды – 19%;

электромобили – 12%;

автомобили с ГБО – 1%.

Лидерские позиции по сегментам заняли:

Бензиновые авто – TOYOTA Corolla;

Дизельные – RENAULT Duster;

Гибридные – TOYOTA RAV-4;

Электро – VOLKSWAGEN ID.4;

Автомобили с ГБО – HYUNDAI Tucson.

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