В Україні авто з традиційними двигунами продовжують домінувати на ринку нових, але їхня частка зменшується

Автомобілі з традиційними двигунами внутрішнього згоряння продовжують домінувати на українському ринку нових авто, але їхня частка зменшується.
Якщо у липні їхня частка в продажах перевищувала 70%, то у серпні вона зменшилась до 68%, розповіли у асоціації українських автомобілевиробників «Укравтопром».
Так, найпопулярнішими на вітчизняному ринку залишаються авто з бензиновими двигунами. У серпні вони охопили 42% продажів нових легковиків.
У порівнянні з липневим результатом ця частка зменшилась на 3 відсоткових пункти (в.п.), зазначили у асоціації.
Водночас ринкова частка дизельних авто майже не змінилась та становила 26%, а сегмент гібридів зріс на 1 в.п. - до 19%.
Електромобілі охопили 12% ринку нових авто, що на 1 в.п. більше, ніж у липні.
Найменшу частку зайняли продажі авто з ГБО - 1%.
Структура ринку нових авто у серпні:
- автомобілі з бензиновими двигунами - 42% реєстрацій;
- дизельні авто – 26%;
- гібриди – 19%;
- електромобілі – 12%;
- автомобілі з ГБО – 1%.
Лідерські позиції за сегментами посіли:
- Бензинові авто – TOYOTA Corolla;
- Дизельні – RENAULT Duster;
- Гібридні – TOYOTA RAV-4;
- Електро – VOLKSWAGEN ID.4;
- Авто з ГБО – HYUNDAI Tucson.
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