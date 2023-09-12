В Україні авто з традиційними двигунами продовжують домінувати на ринку нових, але їхня частка зменшується

Якщо у липні їх частка в продажах перевищувала 70%, то у серпні вона зменшилась до 68%.

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Автомобілі з традиційними двигунами внутрішнього згоряння продовжують домінувати на українському ринку нових авто, але їхня частка зменшується.

Якщо у липні їхня частка в продажах перевищувала 70%, то у серпні вона зменшилась до 68%, розповіли у асоціації українських автомобілевиробників «Укравтопром».

Так, найпопулярнішими на вітчизняному ринку залишаються авто з бензиновими двигунами. У серпні вони охопили 42% продажів нових легковиків.

У порівнянні з липневим результатом ця частка зменшилась на 3 відсоткових пункти (в.п.), зазначили у асоціації.

Водночас ринкова частка дизельних авто майже не змінилась та становила 26%, а сегмент гібридів зріс на 1 в.п. - до 19%.

Електромобілі охопили 12% ринку нових авто, що на 1 в.п. більше, ніж у липні.

Найменшу частку зайняли продажі авто з ГБО - 1%.

Структура ринку нових авто у серпні:

автомобілі з бензиновими двигунами - 42% реєстрацій;

дизельні авто – 26%;

гібриди – 19%;

електромобілі – 12%;

автомобілі з ГБО – 1%.

Лідерські позиції за сегментами посіли:

Бензинові авто – TOYOTA Corolla;

Дизельні – RENAULT Duster;

Гібридні – TOYOTA RAV-4;

Електро – VOLKSWAGEN ID.4;

Авто з ГБО – HYUNDAI Tucson.

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