«Вагнерівці», які відмовилися воювати в Україні, стануть найманцями лукашенка

Найманці ПВК «Вагнера», які відмовилися підписати контракт з міноборони рф, стануть частиною ПВК «ГардСервіс» у білорусі.

Джерело фото: glavcom

Найманці, які раніше були членами приватної військової компанії «Вагнер» і вирішили не воювати в Україні, отримають можливість приєднатися до білоруської приватної військової компанії «ГардСервіс», яку було створено лукашенківським указом у 2019 році, – повідомляє Центр національного спротиву.

«Всім вагнерівцям в білорусі, які не захотіли підписувати контракт з мо рф та їхати на війну в Україну, запропонували перейти до складу лукашенківської ПВК "ГардСервіс"», – йдеться в повідомленні.

«ГардСервіс» регулярно проводить навчання на базі колишнього центру спеціальної підготовки «Динамо» в Маріній Горці Мінської області. Основна мета «ГардСервіс» – залучення найманців для призначення їх на завдання з протидії опозиції в разі несприятливого політичного розвитку подій для олександра лукашенка.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.