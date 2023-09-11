Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
У Держприкордонслужбі поки не знають, що робити з жінками, які будуть виїжджати за кордон після 1 жовтня

Рішенням РНБО Кабміну доручили протягом двох тижнів опрацювати зміни до правил перетину кордону непридатними та обмежено придатними чоловіками – тож, заразом Уряд може вирішити й питання перетину кордону військовозобов’язаними жінками.

Уряд пропонує зменшити видатки на ВАКС та НАЗК та збільшити на БЕБ

Кабмін уніс до Ради проект змін до поточного Бюджету, за яким пропонується, серед іншого, зменшити видатки на здійснення правосуддя Вищим антикорупційним судом та діяльність НАЗК.

Повна перевірка декларацій – необов’язкова: що передбачає фінальна версія закону про відновлення декларування

У НАЗК буде час до кінця листопада, щоб відкрити частину декларацій, а у посадовців – час до кінця січня 2024 року, щоб їх подати: які спрощення для декларантів передбачає закон.

Хто претендує на посаду члена Дорадчої групи експертів для відбору суддів КСУ по квоті РСУ: прізвища кандидатів

Рада суддів України 18-19 вересня розгляне питання призначення члена Дорадчої групи експертів та обрання заступника по своїй квоті.

Володимир Зеленський підписав закон про повернення Вищій раді правосуддя функції з розгляду дисциплінарних скарг на суддів

Однак Вища рада правосуддя почне розглядати скарги на суддів після набрання чинності іншим законом про створення Служби дисциплінарних інспекторів, який ще не підписано Президентом.

  1. У світі

«Вагнерівці», які відмовилися воювати в Україні, стануть найманцями лукашенка

18:55, 11 вересня 2023
Найманці ПВК «Вагнера», які відмовилися підписати контракт з міноборони рф, стануть частиною ПВК «ГардСервіс» у білорусі.
«Вагнерівці», які відмовилися воювати в Україні, стануть найманцями лукашенка
Джерело фото: glavcom
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Найманці, які раніше були членами приватної військової компанії «Вагнер» і вирішили не воювати в Україні, отримають можливість приєднатися до білоруської приватної військової компанії «ГардСервіс», яку було створено лукашенківським указом у 2019 році, – повідомляє Центр національного спротиву.

«Всім вагнерівцям в білорусі, які не захотіли підписувати контракт з мо рф та їхати на війну в Україну, запропонували перейти до складу лукашенківської ПВК "ГардСервіс"», – йдеться в повідомленні.

«ГардСервіс» регулярно проводить навчання на базі колишнього центру спеціальної підготовки «Динамо» в Маріній Горці Мінської області. Основна мета «ГардСервіс» – залучення найманців для призначення їх на завдання з протидії опозиції в разі несприятливого політичного розвитку подій для олександра лукашенка.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Василь Німченко
    Василь Німченко
    перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Юрій Полотнянко
    Юрій Полотнянко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Тетяна Кармазина
    Тетяна Кармазина
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду