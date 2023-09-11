«Вагнеровцы», отказавшиеся воевать в Украине, станут наемниками лукашенко

Наемники ЧВК «Вагнера», которые отказались подписать контракт с минобороны рф, станут частью ЧВК «ГардСервис» в беларуси.

Источник фото: glavcom

Наемники, которые ранее были членами частной военной компании «Вагнер» и решили не воевать в Украине, получат возможность присоединиться к белорусской частной военной компании «ГардСервис», которая была создана лукашенковским указом в 2019 году, – сообщает Центр национального сопротивления.

«Всем вагнеровцам в беларуси, которые не захотели подписывать контракт с мо рф и ехать на войну в Украину, предложили перейти в состав лукашенковской ЧВК "ГардСервис"», – говорится в сообщении.

«ГардСервис» регулярно проводит обучение на базе бывшего центра специальной подготовки «Динамо» в Мариной Горке Минской области. Основная цель «ГардСервис» – привлечение наемников для назначения их на задачи по противодействию оппозиции в случае неблагоприятного политического развития событий для александра лукашенко.

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