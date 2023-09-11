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  1. В Украине

АРМА передали арестованные грузы, содержащие драгоценные металлы на общую сумму 16,1 млн грн: фото

14:27, 11 сентября 2023
Волынские прокуроры передали в АРМА арестованные грузы с содержанием драгоценных металлов на миллионы гривен.
АРМА передали арестованные грузы, содержащие драгоценные металлы на общую сумму 16,1 млн грн: фото
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В управление Национальному агентству Украины по вопросам розыска активов передали арестованные грузы, содержащие драгоценные металлы на общую сумму 16,1 млн грн.

Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, по данным следствия, субъекты хозяйствования при содействии должностных лиц таможни наладили схему незаконного вывоза из Украины металлолома цветных и драгоценных металлов в страны ЕС.

Правоохранители разоблачили ее в феврале 2023 года. Тогда предприятие в двух грузовиках с прицепами пыталось вывезти за границу более 45 тонн лома, оформленного как медно-цинковый шлак. На самом деле, в его составе было золото, серебро, платина и другие цветные металлы. Общая стоимость драгоценных металлов составила 10,3 млн грн.

Еще один факт противоправной деятельности задокументирован в июле этого года. Предотвращен вывоз электронных плат общим весом 22,9 тонн. Экспертиза показала, что они содержали золото, серебро, платину, палладий и медь стоимостью 5,8 млн грн.

В обоих случаях во время досудебного расследования на задержанные грузы был наложен арест.

В настоящее время все арестованное имущество передано в АРМА.

В отношении должностных лиц таможни при процессуальном руководстве прокуроров продолжается следствие по факту злоупотребления служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

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