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АРМА передали арештовані вантажі, які містять дорогоцінні метали на загальну суму 16,1 млн грн: фото

14:27, 11 вересня 2023
Волинські прокурори передали до АРМА арештовані вантажі з вмістом дорогоцінних металів на мільйони гривень.
АРМА передали арештовані вантажі, які містять дорогоцінні метали на загальну суму 16,1 млн грн: фото
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В управління Національному агентству України з питань розшуку активів передали арештовані вантажі, які містять дорогоцінні метали на загальну суму 16,1 млн грн.

Як повідомили у Офісі Генерального прокурора, за даними слідства, суб’єкти господарювання за сприяння посадовців митниці налагодили схему незаконного вивезення з України брухту кольорових та дорогоцінних металів до країн ЄС.

Правоохоронці викрили її у лютому 2023 року. Тоді підприємство у двох вантажівках з причепами намагалося вивезти за кордон понад 45 тонн брухту, оформленого як мідно-цинковий шлак. Насправді у його складі було золото, срібло, платина та інші кольорові метали. Загальна вартість дорогоцінних металів склала 10,3 млн грн.

Ще один факт протиправної діяльності задокументовано у липні цього року. Попереджено вивезення електронних плат загальною вагою 22,9 тонн. Експертиза засвідчила, що вони містили золото, срібло, платину, паладій та мідь вартістю 5,8 млн грн.

В обох випадках під час досудового розслідування на затримані вантажі наклали арешт.

Наразі усе арештоване майно передано до АРМА.

Стосовно посадовців митниці за процесуального керівництва прокурорів триває слідство за фактом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

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