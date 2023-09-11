Кабмін обмежив розмір матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань чиновників

Уряд вніс зміни до Порядку надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.

Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань держслужбовців не повинна перевищувати розміру середньомісячної заробітної плати. Відповідне обмеження увів своїм рішенням від 8 вересня 2023 р. № 957 Уряд.

Так, у пункті 2 Порядку надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2016 р. № 500, слова «у розмірі середньомісячної заробітної плати на підставі особистої заяви» замінили словами «у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати, на підставі особистої заяви у порядку, затвердженому керівником державної служби».

Таким чином, державним службовцям матеріальна допомога може надаватися один раз на рік у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати, на підставі особистої заяви у порядку, затвердженому керівником державної служби.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у листі до Уряду України Вища рада правосуддя вказала, що у 2024 році може не вистачити 18,8 млн грн на матеріальну допомогу на оздоровлення для членів Вищої ради правосуддя та працівників секретаріату, 25 млн грн на премії, 14,5 млн грн на матеріально допомогу для вирішення соціально-побутових питань та 15,26 млн грн для виплати надбавки за вислугу років працівникам Вищої ради правосуддя.

Автор: Наталя Мамченко

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