У Грузії заявили, що китайські туристи вважаються «найбажанішими туристами у світі».

З понеділка, 11 вересня, Грузія запровадила безвізовий режим для громадян Китаю. Про це заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, передає «Ехо Кавказу».

Глава грузинського уряду заявив, що громадяни Китаю можуть в'їжджати без віз та додаткових документів. Також прем'єр вважає, що потрібно розвивати торговельно-економічні зв'язки з Китаєм та залучати звідти туристів.

«У мене був дуже успішний візит до Китаю – країни, яка сьогодні є другою за величиною економікою у світі, найсильнішою економікою. З наших інтересів – зміцнити торговельно-економічні відносини з Китаєм, залучити більше інвестицій із Китаю, залучити більше туристів до Грузії», – сказав він.

Також Гарібашвілі додав, що китайські туристи вважаються «найбажанішими туристами у світі».

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.