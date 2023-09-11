Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Кабмін вніс зміни до Порядку обчислення середньої заробітної плати

Обчислення середньої заробітної плати, - Уряд вніс зміни до Порядку.

Кабмін обмежив розмір матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань чиновників

Уряд вніс зміни до Порядку надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.

Оподаткування розмов працівників по мобільному, - позиція Верховного Суду

Верховний Суд зробив висновок щодо оподаткування вартості послуг мобільного зв’язку, що сплачує юридична особа за здійснення її працівниками виробничих телефонних розмов.

У Верховному Суді нагадали, що не є самостійною та достатньою підставою для висновку про нереальність господарських операцій

Суб`єкт господарювання з ознаками фіктивності є правосуб`єктним, незважаючи на дефекти при його створенні чи мету діяльності, - Верховний Суд.

Кабмін порушив дисциплінарне провадження щодо голови Національної комісії зі стандартів державної мови

Уряд доручив порушити дисциплінарне провадження стосовно Голови Національної комісії зі стандартів державної мови Володимира Мозгунова та членів Комісії.

  1. У світі

Грузія запровадила безвізовий режим для громадян Китаю

14:46, 11 вересня 2023
У Грузії заявили, що китайські туристи вважаються «найбажанішими туристами у світі».
Грузія запровадила безвізовий режим для громадян Китаю
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

З понеділка, 11 вересня, Грузія запровадила безвізовий режим для громадян Китаю. Про це заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, передає «Ехо Кавказу».

Глава грузинського уряду заявив, що громадяни Китаю можуть в'їжджати без віз та додаткових документів. Також прем'єр вважає, що потрібно розвивати торговельно-економічні зв'язки з Китаєм та залучати звідти туристів.

  «У мене був дуже успішний візит до Китаю – країни, яка сьогодні є другою за величиною економікою у світі, найсильнішою економікою. З наших інтересів – зміцнити торговельно-економічні відносини з Китаєм, залучити більше інвестицій із Китаю, залучити більше туристів до Грузії», – сказав він.

Також Гарібашвілі додав, що китайські туристи вважаються «найбажанішими туристами у світі».

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірена Гулкевич
    Ірена Гулкевич
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Сергій Орлов
    Сергій Орлов
    заступник Міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації