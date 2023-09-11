В Грузии заявили, что китайские туристы считаются «самыми желанными туристами в мире».

С понедельника, 11 сентября, Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, передает «Эхо Кавказа».

Глава грузинского правительства заявил, что граждане Китая могут въезжать без виз и дополнительных документов. Также премьер считает, что нужно развивать торгово-экономические связи с Китаем и привлекать оттуда туристов.

«У меня был очень успешный визит в Китай – страну, которая сегодня является второй по величине экономикой в мире, сильнейшей экономикой. С наших интересах – укрепить торгово-экономические отношения с Китаем, привлечь больше инвестиций из Китая, привлечь больше туристов в Грузию», – сказал он.

Также Гарибашвили добавил, что китайские туристы считаются «самыми желанными туристами в мире».

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