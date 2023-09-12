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  1. В Украине

Госстат впервые запускает онлайн-опрос о занятости украинцев: как принять участие

07:52, 12 сентября 2023
Участие могут принять все украинцы от 15 лет.
Госстат впервые запускает онлайн-опрос о занятости украинцев: как принять участие
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Госстат запускает онлайн-опрос о занятости украинцев. Раньше, чтобы собрать данные, сотрудники Госстата обходили дома украинцев, проводили интервью, затем обрабатывали вручную кипы бумаг и переносили в систему.

«Звонки в дверь и заполнение бумажных бланков от руки уже в прошлом. Госстат запускает онлайн-опрос о занятости украинцев. Собранные данные покажут реальный уровень и причины безработицы в стране, кем работают граждане и как ищут работу», - отметили в пресс-службе Дії.

Кто может принять участие

Все украинцы от 15 лет из любого уголка мира. Для этого необходим только смартфон, планшет или компьютер и приложение Дія или BankID.

Как это сделать

Зайдите на портал опросов Госстата – авторизуйтесь Дія.Підписом или BankID – заполните анкету опроса.

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