Держстат вперше запускає онлайн-опитування щодо зайнятості українців: як взяти участь

Участь можуть взяти усі українці від 15 років.

Держстат запускає онлайн-опитування про зайнятість українців. Раніше, щоб зібрати дані, співробітники Держстату обходили домівки українців, проводили інтерв’ю, потім обробляли вручну стоси паперів і переносили в систему.

«Дзвінки у двері та заповнення паперових бланків від руки вже в минулому. Держстат запускає онлайн-опитування про зайнятість українців. Зібрані дані покажуть реальний рівень і причини безробіття в країні, ким працюють громадяни та як шукають роботу», - зазначили у пресслужбі Дії.

Хто може взяти участь

Усі українці від 15 років із будь-якого куточка світу. Для цього потрібен лише смартфон, планшет чи комп’ютер і застосунок Дія або BankID.

Як це зробити

Зайдіть на портал опитувань Держстату – авторизуйтеся Дія.Підписом або BankID - заповніть анкету опитування.

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