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У Держприкордонслужбі поки не знають, що робити з жінками, які будуть виїжджати за кордон після 1 жовтня

Рішенням РНБО Кабміну доручили протягом двох тижнів опрацювати зміни до правил перетину кордону непридатними та обмежено придатними чоловіками – тож, заразом Уряд може вирішити й питання перетину кордону військовозобов’язаними жінками.

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Кабмін уніс до Ради проект змін до поточного Бюджету, за яким пропонується, серед іншого, зменшити видатки на здійснення правосуддя Вищим антикорупційним судом та діяльність НАЗК.

Повна перевірка декларацій – необов’язкова: що передбачає фінальна версія закону про відновлення декларування

У НАЗК буде час до кінця листопада, щоб відкрити частину декларацій, а у посадовців – час до кінця січня 2024 року, щоб їх подати: які спрощення для декларантів передбачає закон.

Хто претендує на посаду члена Дорадчої групи експертів для відбору суддів КСУ по квоті РСУ: прізвища кандидатів

Рада суддів України 18-19 вересня розгляне питання призначення члена Дорадчої групи експертів та обрання заступника по своїй квоті.

Володимир Зеленський підписав закон про повернення Вищій раді правосуддя функції з розгляду дисциплінарних скарг на суддів

Однак Вища рада правосуддя почне розглядати скарги на суддів після набрання чинності іншим законом про створення Служби дисциплінарних інспекторів, який ще не підписано Президентом.

  1. В Україні

Держстат вперше запускає онлайн-опитування щодо зайнятості українців: як взяти участь

07:52, 12 вересня 2023
Участь можуть взяти усі українці від 15 років.
Держстат вперше запускає онлайн-опитування щодо зайнятості українців: як взяти участь
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Держстат запускає онлайн-опитування про зайнятість українців. Раніше, щоб зібрати дані, співробітники Держстату обходили домівки українців, проводили інтерв’ю, потім обробляли вручну стоси паперів і переносили в систему.

«Дзвінки у двері та заповнення паперових бланків від руки вже в минулому. Держстат запускає онлайн-опитування про зайнятість українців. Зібрані дані покажуть реальний рівень і причини безробіття в країні, ким працюють громадяни та як шукають роботу», - зазначили у пресслужбі Дії.  

Хто може взяти участь

Усі українці від 15 років із будь-якого куточка світу. Для цього потрібен лише смартфон, планшет чи комп’ютер і застосунок Дія або BankID.  

Як це зробити

Зайдіть на портал опитувань Держстату – авторизуйтеся Дія.Підписом або BankID - заповніть анкету опитування.

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