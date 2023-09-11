Розробили механізм повернення депортованих українських дітей

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що розроблено механізм повернення депортованих з окупованих територій українських дітей. Про це він сказав під час Ялтинської європейської стратегії, передає Мінреінтеграції.
За словами Омбудсмана, механізм повернення дітей має кілька ключових етапів:
- Розробка механізму отримання списків дітей.
- Верифікація й оновлення даних.
- Документування фактів злочинів та виявлення нових обставин.
- Психологічна реабілітація дітей після повернення.
- Створення спеціального центру для реабілітації.
- Відкриття гуманітарних коридорів.
Усі ці кроки здійснюються з метою безпечного повернення українських дітей додому.
Раніше в Україну повернули двох дітей, яких депортувала рф.
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