Розробили механізм повернення депортованих українських дітей

Механізм повернення дітей має кілька ключових етапів.

Фото: rada.gov.ua

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що розроблено механізм повернення депортованих з окупованих територій українських дітей. Про це він сказав під час Ялтинської європейської стратегії, передає Мінреінтеграції.

За словами Омбудсмана, механізм повернення дітей має кілька ключових етапів:

- Розробка механізму отримання списків дітей.

- Верифікація й оновлення даних.

- Документування фактів злочинів та виявлення нових обставин.

- Психологічна реабілітація дітей після повернення.

- Створення спеціального центру для реабілітації.

- Відкриття гуманітарних коридорів.

Усі ці кроки здійснюються з метою безпечного повернення українських дітей додому.

Раніше в Україну повернули двох дітей, яких депортувала рф.

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