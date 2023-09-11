Разработали механизм возвращения депортированных украинских детей

Механизм возвращения детей имеет несколько ключевых этапов.

Фото: rada.gov.ua

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что разработан механизм возвращения депортированных с оккупированных территорий украинских детей. Об этом он сказал в ходе Ялтинской европейской стратегии, передает Минреинтеграция.

По словам Омбудсмана, механизм возвращения детей имеет несколько ключевых этапов:

- разработка механизма получения списков детей.

- верификация и обновление данных.

- документирование фактов преступлений и выявление новых обстоятельств.

- психологическая реабилитация детей по возвращении.

- создание специального центра для реабилитации.

- открытие гуманитарных коридоров.

Все эти шаги предпринимаются с целью безопасного возвращения украинских детей домой.

Ранее в Украину вернули двух детей, которых депортировала рф.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.