Разработали механизм возвращения депортированных украинских детей

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что разработан механизм возвращения депортированных с оккупированных территорий украинских детей. Об этом он сказал в ходе Ялтинской европейской стратегии, передает Минреинтеграция.
По словам Омбудсмана, механизм возвращения детей имеет несколько ключевых этапов:
- разработка механизма получения списков детей.
- верификация и обновление данных.
- документирование фактов преступлений и выявление новых обстоятельств.
- психологическая реабилитация детей по возвращении.
- создание специального центра для реабилитации.
- открытие гуманитарных коридоров.
Все эти шаги предпринимаются с целью безопасного возвращения украинских детей домой.
Ранее в Украину вернули двух детей, которых депортировала рф.
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