В Украину вернули двух детей, которых депортировала рф

6-летний мальчик и 10-летнюю девочка вернулись домой.

Фото: Андрей Ермак

Украина вернула домой 6-летнего Рената и 10-летнюю Варвару, депортированных российскими оккупантами. Об этом сообщает руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

По его словам, их маму, боевого медика, освободили из российского плена в результате обмена в октябре 2022 года. Они с мужем ждали возвращения детей, которых незаконно вывезли в россию.

Ермак подчеркнул, что Координационный штаб по обращению с военнопленными в координации с уполномоченным по правам человека Дмитрием Лубинцем продолжают работать над возвращением украинских детей из рф.

"россия будет привлечена к ответственности за эти преступления", - отметил руководитель ОП.

Напомним, что 6 ноября из российского плена вернули 45 защитников.

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