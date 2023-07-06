Разоблачили группу лиц, незаконно переправивших в ЕС около 200 уклонистов

За 600-700 евро участники группы вносили сведения в систему «Шлях», чтобы уклонисты могли уехать в ЕС.

Фото: hromadske.ua

На территории Ровенской области ликвидирована схема незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Об этом сообщила Киевская областная прокуратура.

По данным следствия, в период действия военного положения два директора фирм, занимающихся международными пассажирскими перевозками, наладили схему по переправке военнообязанных мужчин через государственную границу.

«Перевозчики привлекли двух водителей, которые подыскивали граждан призывного возраста, намеревавшихся попасть в страны Европейского Союза.

За 600-700 евро с человека участники группы обеспечивали им внесение соответствующих сведений в систему «Путь». В дальнейшем, как водители указанных фирм, лица пересекали госграницу.

По предварительным данным, по этой схеме с территории Украины выехали около 200 военнообязанных мужчин. В настоящее время часть из них не вернулась в Украину в срок.

Четверым лицам сообщено о подозрении по фактам незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины (ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины)», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что в суд направлены ходатайства о применении им меры пресечения в виде содержания под стражей. Устанавливаются другие лица, имеющие отношение к совершению указанного преступления.

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