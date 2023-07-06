Викрили групу осіб, яка незаконно переправила до ЄС близько 200 ухилянтів

За 600-700 євро учасники групи вносили відомості до системи «Шлях», щоб ухилянти могли виїхати до ЄС.

Фото: hromadske.ua

На території Рівненської області ліквідовано схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Про це повідомила Київська обласна прокуратура.

За даними слідства, у період дії воєнного стану двоє директорів фірм, які займаються міжнародними пасажирськими перевезеннями, налагодили схему з переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон.

«Перевізники залучили двох водіїв, які підшуковували громадян призовного віку, що мали намір потрапити до країн Європейського Союзу.

За 600-700 євро з особи учасники групи забезпечували їм внесення відповідних відомостей до системи «Шлях». Надалі як водії зазначених фірм, особи перетинали держкордон.

За попередніми даними, за цією схемою з території України виїхало близько 200 військовозобов’язаних чоловіків. Нині частина з них не повернулася в Україну у визначені строки.

Чотирьом особам повідомлено про підозру за фактами незаконного переправлення осіб через державний кордон України та перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України (ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 114-1 КК України)», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додали, що до суду скеровані клопотання про застосування їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Встановлюються інші особи, причетні до вчинення зазначеного злочину.

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