В Україну повернули двох дітей, яких депортувала рф

6-річний хлопчик та 10-річна дівчинка повернулися додому.

Фото: Андрій Єрмак

Україна повернула додому 6-річного Рената та 10-річну Варвару, яких депортували російські окупанти. Про це повідомляє керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

За його словами, їхню маму, бойового медика, звільнили з російського полону в результаті обміну в жовтні 2022 року. Вони з чоловіком чекали на повернення дітей, яких незаконно вивезли до росії.

Єрмак наголосив, що Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у координації з уповноваженим з прав людини Дмитром Лубінцем продовжують працювати над поверненням українських дітей з рф.

"росію буде притягнуто до відповідальності за ці злочини", - зазначив керівник ОП.

Нагадаємо, що 6 листопада з російського полону повернули 45 захисників.

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