На 2024 рік ВРП бракує 74 млн грн на надбавки, матеріальну допомогу на оздоровлення, вирішення соціально-побутових питань та премії: ВРП звернулася до Кабміну

Вища рада правосуддя звернулася до Кабміну, зазначивши зокрема, що Мінфіну слід збільшити обсяг видатків на ВРП, якій у 2024 році може не вистачити 18,8 млн грн на матеріальну допомогу на оздоровлення, 25 млн грн на премії, 14,5 млн грн на матдопомогу для вирішення соціально-побутових питань.

Вища рада правосуддя 24 серпня ухвалила публічне звернення до Кабінету Міністрів та Міністерства фінансів стосовно фінансування судової влади. Зокрема, у ньому зазначається, що без фінансування неможливо буде виконати вимоги стосовно судової реформи, які ставить до України ЄС.

Так, Мінфін листом від 7 серпня 2023 року довів головним розпорядникам коштів держбюджету, зокрема ВРП, граничні показники видатків на 2024–2026 роки.

Але результати опрацювання тих розмірів видатків, які довів Мінфін, свідчать, що фінансування у 2024 році може бути недостатнім.

Вищій раді правосуддя не вистачить 74 млн грн: на що саме

В першу чергу, ВРП вказує, що доведений Мінфіном граничний обсяг видатків на 2024 рік для Вищої ради правосуддя відповідає рівню фінансування в 2023 році та становить 228,898 млн грн.

Але такий обсяг видатків не влаштовує Вищу ради правосуддя. Зокрема, ВРП зазначає, що ці видатки треба збільшити на 112,3 млн грн, з яких на оплату праці – 74,23 млн грн.

А саме, до цієї суми у 74,23 млн грн входять такі видатки, які залишаються, за словами ВРП, незабезпеченими на 2024 рік:

- видатки на такі обов’язкові виплати, як надбавка за вислугу років працівникам Вищої ради правосуддя у сумі 15,26 млн грн.

- матеріальна допомога на оздоровлення для членів Вищої ради правосуддя та працівників секретаріату у сумі 18,83 млн грн.

- надбавка за високі досягнення у праці працівників, які виконують функції з обслуговування 484,3 тис. грн.

- виплата премії – 25,1 млн грн.

- виплата матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань – 14,54 млн грн.

Крім того, не вистачає на нарахування на оплату праці – 13 млн грн.

Також може не вистачати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1,9 млн грн, зокрема для орендованого приміщення для розміщення дисциплінарних інспекторів.

Брак по інших видатках споживання складає близько 22 млн грн.

Так, 481,5 тис. грн – дефіцит видатків на оплату відряджень членів Вищої ради правосуддя та працівників секретаріату по Україні та за кордон.

Зазначена потреба пов’язана, зокрема, з наданням Вищій раді правосуддя статусу спостерігача в Європейській мережі рад правосуддя, що передбачає закордонні відрядження та оплату членських внесків, у зв’язку із чим наразі є потреба також у оплаті реєстраційного внеску для участі представників Вищої ради правосуддя в засіданні Генеральної Асамблеї Європейської мережі рад правосуддя (27,2 тис. грн).

Також проблема у тому, що треба буде платити зарплату дисциплінарним інспекторам Вищої ради правосуддя.

Адже відповідно до законопроекту 9483-2, який Рада ухвалила за основу 9 серпня, посадовий оклад керівника служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя встановлюється у розмірі 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановленого на 1 січня. Тобто, більше 107 тисяч грн, якщо брати до уваги розмір ПМ у 2023 році, який для працездатних осіб складає 2 684 грн.

Посадовий оклад заступника керівника служби дисциплінарних інспекторів встановлюється у розмірі 35 ПМ, тобто, близько 94 тисяч грн.

Оклад дисциплінарного інспектора – у розмірі 30 прожиткових мінімумів (80 520 грн).

Як зазначає ВРП, з урахуванням цього законопроекту фонд оплати праці дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя на 2024 рік має збільшитися на 39,67 млн грн порівняно з 2023 роком.

Нагадаємо, у 2023 році Служба дисциплінарних інспекторів не запрацювала, але на оплату праці у ній було передбачено, за даними ВРП, 11 млн грн.

Отже, як вказує ВРП, загалом на оплату праці дисциплінарних інспекторів треба 50,74 млн грн.

«Дефіцит видатків Вищої ради правосуддя на 2024 рік розрахований з дотриманням вимог інструктивного листа, з урахуванням оптимізації видатків на забезпечення виконання бюджетної програми Вищої ради правосуддя з метою забезпечення як скорочення витрат, так і підвищення ефективності й ощадливого використання бюджетних коштів», - підсумували у ВРП.

Автор: Наталя Мамченко

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