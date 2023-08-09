Верховна Рада схвалила законопроект про створення Служби дисциплінарних інспекторів за участі міжнародників: коли почнуть розглядати скарги на суддів

Фінансувати роботу Служби дисциплінарних інспекторів та секретаріат Вищої ради правосуддя зможуть іноземні уряди: парламент схвалив законопроект за основу.

Верховна Рада 9 серпня ухвалила у першому читанні законопроект про створення Служби дисциплінарних інспекторів №9483-2, яка буде опрацьовувати скарги на суддів та готувати за ними проекти рішень стосовно того, чи слід певного суддю звільняти або іншим чином притягати до відповідальності.

Схвалений парламентом проект нерозривно зв’язаний з прийнятим 9 серпня в цілому як закон законопроектом 9261, яким повноваження розглядати скарги на суддів тимчасово повертають Вищій раді правосуддя до моменту створення Служби дисциплінарних інспекторів.

Отже, план полягає у наступному.

Закон 9261 про повернення функції розглядати скарги на суддів назад до ВРП буде введено в дію з моменту набрання чинності законом про створення Служби дисциплінарних інспекторів (наразі це все ще законопроект 9483-2, який знаходиться на стадії підготовки до другого читання).

Якщо обидва закони будуть прийняті та підписані Президентом, то поки Вища рада правосуддя почне розглядати ці скарги, паралельно буде йти процес відбору дисциплінарних інспекторів спеціально створеною для цього комісією з вирішальним голосом міжнародників. Потім, коли Служба буде створена, роботу зі скаргами почнуть вже дисциплінарні інспектори.

Однак «негайно» розгляд скарг ВРП не почне.

Справа у тому, як раніше писала «Судово-юридична газета», 8 серпня Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики знайшов корупційні ризики у законопроекті 9483-2, до якого прив’язали введення в дію закону 9261 про повернення дисциплінарної функції ВРП.

Зокрема, як озвучила голова Комітету Анастасія Радіна, фактично ВРП має залучатися до добору дисциплінарних інспекторів на двох етапах, оскільки передбачено, що ВРП може бути і членом конкурсної комісії, яка проводить конкурс для визначення кандидатів до Служби, так і передбачено, що ВРП, власне, призначає на посаду та відмовляє у призначенні на посади відібраним конкурсною комісією кандидатам на посади дисциплінарних інспекторів. Це, на її думку, конфлікт інтересів та дублювання повноважень.

Таким чином, законопроект 9483-2, скоріш за все, ще чекає доопрацювання. І, відповідно, будуть чекати скаржники.

Хто буде відбирати Службу дисциплінарних інспекторів

Законопроект 9483-2 передбачає особливий порядок конкурсу до Служби. Перші 5 років його проводитиме конкурсна комісія у складі 6 осіб, три з яких призначаються ВРП за пропозиціями міжнародних та іноземних організацій, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод протягом останніх 3 років надають Україні міжнародну технічну допомогу у сфері судової реформи та/або запобігання і протидії корупції.

Такі міжнародні та іноземні організації погоджують спільну пропозицію. Членом конкурсної комісії може бути призначено члена Вищої ради правосуддя.

МЗС, спільно з Секретаріатом Кабміну протягом 10 днів з дня набрання чинності Законом повинно сформувати перелік таких міжнародних іноземних організацій, та невідкладно передати його ВРП. Для отримання пропозицій до складу конкурсної комісії від міжнародних та іноземних організації Голова ВРП звертається до таких міжнародних та іноземних організацій, які протягом 30 днів надають свої пропозиції до складу.

Вища рада правосуддя протягом 5 днів з дня отримання відповідних пропозицій до складу від міжнародних та іноземних організацій приймає рішення про утворення конкурсної комісії.

При цьому «міжнародники» будуть мати вирішальний голос при формуванні Служби.

Так, рішення конкурсної комісії буде вважатися ухваленим, якщо за нього проголосували не менше ніж 4 члени, з яких принаймні 2 запропоновані міжнародними та іноземними організаціями.

У разі однакової кількості голосів «за» і «проти», проводиться повторне голосування. У разі однакової кількості голосів «за» і «проти» під час такого повторного голосування голоси трьох членів конкурсної комісії, з яких принаймні двоє запропоновані міжнародними та іноземними організаціями, є вирішальними.

Фінансувати Службу та секретаріат ВРП можуть іноземні уряди

Цікаво також, що законопроект прямо передбачає фінансування роботи секретаріату ВРП за рахунок грошей міжнародних організацій та іноземних держав (окрім нашого бюджету).

Так, у законі встановлюється, що «забезпечення діяльності секретаріату Вищої ради правосуддя здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, а також коштів, які надходять до державного бюджету в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ».

Враховуючи те, що Служба дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя є самостійним структурним підрозділом у складі секретаріату ВРП, то і її фінансування можуть забезпечувати грошима іноземних урядів.

Скільки буде отримувати дисциплінарний інспектор

Відповідно до проекту 9483-2 посадовий оклад керівника служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя встановлюється у розмірі 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановленого на 1 січня. Тобто, більше 107 тисяч грн, якщо брати до уваги розмір ПМ у 2023 році, який для працездатних осіб складає 2 684 грн.

Посадовий оклад заступника керівника служби дисциплінарних інспекторів встановлюється у розмірі 35 ПМ, тобто, близько 94 тисяч грн.

Оклад дисциплінарного інспектора – у розмірі 30 прожиткових мінімумів (80 520 грн).

Хто буде інспектором

На посаду дисциплінарного інспектора може бути призначений громадянин України, не молодший 30 років, який має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше 5 років, є компетентним, доброчесним, відповідає встановленим для судді етичним стандартам та одній з таких вимог:

1) має стаж роботи на посаді судді не менше 3 років;

2) має досвід здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення не менше 3 років;

3) має досвід підтримання державного обвинувачення та/або представництва інтересів громадянина або держави в суді не менше 3 років.

Дисциплінарний інспектор призначається на посаду Вищою радою правосуддя строком на 5 років за результатами відкритого конкурсу.

Особа не може обіймати посаду дисциплінарного інспектора більше як два строки.

Дисциплінарні інспектори з числа суддів у відставці та інспектори, що мають стаж роботи на посаді судді, не можуть становити більше половини від загальної кількості дисциплінарних інспекторів служби.

Дисциплінарні інспектори звільняються з посади за рішенням ВРП згідно із законодавством про державну службу. Застосування заходів заохочення, дисциплінарного впливу, а також присвоєння дисциплінарним інспекторам рангів згідно із законодавством про державну службу належить до повноважень ВРП.

Чи буде займатися дисциплінарний інспектор

Закон передбачає, що він

проводить попередню перевірку дисциплінарної скарги та матеріалів;

аналізує матеріали дисциплінарних справ і збирає у разі необхідності інформацію

готує проекти ухвал і рішень дисциплінарної палати та Вищої ради правосуддя у межах дисциплінарного провадження стосовно судді;

аналізує матеріали за скаргами на рішення у дисциплінарних справах стосовно суддів і прокурорів, готує проекти висновків та рішень Вищої ради правосуддя;

аналізує практику здійснення дисциплінарних проваджень та ухвалені рішення про притягнення або відмову у притягненні судді до дисциплінарної відповідальності.

Хто може бути керівником Служби

Керівник служби дисциплінарних інспекторів за своїм статусом є заступником керівника секретаріату Вищої ради правосуддя.

Керівником може бути обрана особа, яка відповідає вимогам до дисциплінарного інспектора, має стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше сім років, досвід роботи на посадах державної служби категорій "А" чи "Б" або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше трьох років, а також вільно володіє іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи

Керівник служби дисциплінарних інспекторів та його заступник звільняються з посади за рішенням Вищої ради правосуддя згідно із законодавством про державну службу. Застосування заходів заохочення, дисциплінарного впливу, а також присвоєння керівнику служби дисциплінарних інспекторів та його заступнику рангів державних службовців згідно із законодавством про державну службу належить до повноважень Вищої ради правосуддя. Оцінювання службової діяльності керівника та його заступника належить до повноважень ВРП.

Можуть запитувати будь-яку інформацію в будь-яких осіб

Конкурсна комісія має право збирати, перевіряти та аналізувати інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, стосовно кандидатів; звертатися до будь-яких інших фізичних чи юридичних осіб із запитом про надання пояснень, документів чи інформації, необхідних для розгляду та оцінювання кандидатів на ці посади.

Власники або розпорядники інформації (документів, матеріалів), що запитується, крім членів сім’ї або близьких осіб кандидата, зобов’язані протягом 10 днів з дня отримання запиту надати інформацію (документи, матеріали) конкурсній комісії.

Для здійснення своїх повноважень членам конкурсної комісії надається право безоплатного доступу до відкритих державних реєстрів.

На запит члена конкурсної комісії для організаційного, технічного забезпечення здійснення його повноважень конкурсна комісія може залучати помічників, перекладачів.

Фінансування діяльності таких помічників, перекладачів може здійснюватися із залученням міжнародної технічної допомоги. Організаційно-технічне, логістичне та експертне забезпечення діяльності конкурсної комісії теж може здійснюватися за рахунок коштів залученої міжнародної технічної допомоги.

Також проект встановлює, що до дня початку роботи служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, загальна тривалість здійснення дисциплінарного провадження не може перевищувати 3 років з дня отримання Вищою радою правосуддя відповідної дисциплінарної скарги, або дня прийняття Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя рішення про відкриття відповідної дисциплінарної справи за власною ініціативою, або дня отримання Вищою радою правосуддя відповідного звернення ВККС. Однак до дисциплінарних проваджень, розпочатих до набрання чинності цим законом, не застосовуються вказані обмеження в три роки.

Автор: Наталя Мамченко

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